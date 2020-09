Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 26 settembre al 2 ottobre 2020

Settimana decisiva a Beautiful. Hope Logan scopre finalmente la verità sulla figlia Beth. La bambina non è mai morta ma è stata rubata dal dottor Reese subito dopo il parto e venduta a Steffy, ignara di tutto. Il medico, che ha ottenuto in cambio una ingente somma di denaro, è poi scappato a Londra. Ad aiutarlo nel suo diabolico piano Flo Fulton, una ragazza di Las Vegas che ha finto di essere la madre biologica della neonata alla quale poi Steffy ha dato il nome di Phoebe. Nonostante le raccomandazioni di Reese, Flo è rimasta a Los Angeles perché ha scoperto che qui si è trasferito il suo amore di gioventù, Wyatt. Sempre in California ha scoperto dopo tanti anni la vera identità del padre: Storm Logan, fratello di Brooke, Katie e Donna. Il segreto di Beth viene a galla grazie a Douglas, il figlio di Caroline e Thomas. Quest’ultimo ha preferito tacere così come Zoe e Xander. Leggi su Gossipetv le anticipazioni di Beautiful dal 26 settembre al 2 ottobre 2020!

Sabato 26 settembre

Il piccolo Douglas insiste con Liam e continua a ripetergli che Beth in realtà è Phoebe. Il bambino è talmente sicuro di sé da mettere in crisi Liam e lasciare attonita pure Steffy.

Domenica 27 settembre

Shauna fa un ultimo tentativo per non convincere la figlia a non parlare ma Flo è decisa a rivelare il suo segreto al fidanzato Wyatt, che tra l’altro nutre già qualche sospetto.

Lunedì 28 settembre

Liam abbraccia con immenso amore Phoebe, convinto, dopo le parole di Douglas, che lei sia Beth. Di questo cerca di convincere anche l’incredula Steffy, che ha adottato la bimba assolutamente in buona fede.

Martedì 29 settembre

Liam supplica Flo di confessare che Phobe è Beth: lei, in lacrime, glielo conferma. Douglas dice a Steffy che Beth è la sua piccola Phoebe. La Forrester è sconvolta.

Mercoledì 30 settembre

Liam riesce, tra mille difficoltà, a rivelare a Hope la verità sulla loro bambina, mentre Thomas le urla di non ascoltarlo e cerca di allontanarlo con ogni mezzo.

Giovedì 1 ottobre

Liam riesce a dire tutta la verità a Hope ma Thomas reagisce con molta violenza alle parole di Spencer. Wyatt è scioccato dalla rivelazione della fidanzata Flo.

Venerdì 2 ottobre

Liam e Thomas vengono alle mani ma poi Forrester si arrende. Hope e Liam si abbracciano increduli e felici: la loro piccola Beth è viva.

Beautiful anticipazioni: cosa succede quando tutti scoprono che Beth è viva

Quando a Beautiful viene a galla la verità su Beth/Phoebe cambia la vita di tutti i personaggi. Thomas fugge via e non lascia traccia mentre Flo finisce in carcere. Arrestato a Londra pure il dottor Reese mentre Zoe e Xander vengono licenziati alla Forrester Creations. Liam e Hope tornano insieme mentre Steffy è costretta a dire addio alla sua Phoebe.