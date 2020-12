Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 26 al 30 dicembre 2020

Sabato 26 dicembre riparte, al consueto orario delle 13.40, la programmazione di Beautiful. Rispetto agli altri anni Mediaset ha deciso di sospendere la soap solo per qualche giorno e non per due settimane intere. Un modo per accorciare, seppur di poco, il grosso divario che si è creato tra le puntate italiane e le puntate americane. Divario che ad oggi è di circa un anno. Beautiful si è dunque fermato solo il 24 e 25 dicembre e non andrà poi in onda giovedì 31 dicembre e venerdì 1 dicembre. Per il resto dei giorni continuerà ad essere trasmesso quotidianamente. Scopri le anticipazioni su Gossipetv!

Sabato 26 dicembre

Il trapianto di rene è perfettamente riuscito con grande gioia da parte di tutti. Katie e Bill chiedono ai medici di conoscere il misterioso donatore. Flo viene informata della richiesta ma è titubante. Spronata dalla madre Shauna decide di uscire allo scoperto.

Domenica 27 dicembre

Flo entra nella stanza di Katie e rivela il suo segreto alle Logan e agli Spencer. La più sconvolta è Brooke, che è ancora furiosa con la ragazza ma soprattutto con Shauna. Quest’ultima ricorda alle sorelle Logan che Flo è figlia del defunto Storm.

Lunedì 28 dicembre

Brooke e Hope non sono intenzionate a perdonare Flo nonostante il grande gesto fatto nei confronti di Katie. Quest’ultima, Bill e Donna sono invece grati alla ragazza per aver ceduto il suo rene. Intanto rispuntano Sally e Wyatt, alle prese con Beth e Douglas.

Martedì 29 dicembre

Nuovo scontro tra Thomas e Brooke. La Logan è ferma sulle sue convinzioni e non vuole riaccettare il figlio di Ridge in casa. Thomas decide quindi di vendicarsi di Brooke e chiede l’aiuto di Shauna, sempre più interessata a Ridge. Will fa notare alla madre Katie che chi le ha donato un rene è davvero un angelo.

Mercoledì 30 dicembre

Wyatt viene a sapere del gesto di Flo nei confronti di Katie ed è profondamente impressionato. I due si confrontano e Flo confessa a Wyatt che lo amerà per sempre nonostante il fidanzamento con Sally Spectra. Steffy continua a soffrire per la perdita di Phobe ma pure per quella di Liam.

Per le puntate di Beautiful di gennaio 2021 sono previsti nuovi colpi di scena assai drammatici. Thomas rischia di morire, Brooke e Ridge firmano i documenti per la separazione, mentre Hope e Liam entrano di nuovo in crisi a causa di Steffy. Problemi anche per Wyatt e Sally, che devono fare i conti con Flo.