Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 24 al 30 aprile 2022

Nelle puntate italiane di Beautiful della prossima settimana, Ridge consiglia a Thomas di non ascoltare le parole del suo amico Vinny. Invece, Hope e Finn continuano a fare i conti con i tradimenti subiti dai loro rispettivi partner e con il risultato del test di paternità, che ha rivelato Liam come il padre del bambino che aspetta Steffy. Intanto, però, Thomas inizia ad avere dei sospetti. In quanto Vinny lavora nel laboratorio analisi dell’ospedale, proprio dove è stato effettuato il test, il giovane Forrester pensa che potrebbe aver scambiato i risultati per far sì che Liam risultasse come il padre del bambino.

Inoltre, alcune sue affermazioni fanno crescere ancora di più i suoi sospetti. Secondo le anticipazioni settimanali, preoccupato che possa essere avvenuto uno scambio dei risultati, Thomas decide di affrontare direttamente Vinny. Nel frattempo, Hope tenta di trovare le forze per andare avanti e di accettare la situazione che si è creata. Ed ecco che arriva il confronto tanto atteso per Thomas, il quale chiede a Vinny se abbia falsificato il test di paternità di Steffy. Liam continua a cercare di farsi perdonare da Hope, mentre Steffy porta avanti la sua gravidanza.

Le anticipazioni delle puntate italiane di Beautiful che andranno in onda da domenica 24 a sabato 30 aprile 2022 fanno sapere che la giovane Forrester è sempre più mareggiata perché avrebbe voluto che il padre del bambino fosse Finn, il quale continua comunque a starle accanto. Intanto, Thomas continua ad avere i suoi dubbi e non sbaglia assolutamente!

Florence esprime tutto il suo rammarico a Liam per gli errori commessi in passato. Intanto, Wyatt chiede a Katie di perdonare davvero Flo per il suo coinvolgimento nel rapimento di Beth e di riaccoglierla in famiglia. Anche la ragazza parla con Shauna di come si senta esclusa dalle Logan. Katie decide così di parlare con Brooke e Donna per tentare di convincerle a perdonare Florence, figlia del loro fratello Storm.

A dare una svolta a questa situazione ci pensa Wyatt, il quale combina un incontro tra la sua fidanzata e le sorelle Logan. Il giovane Spencer spera che la sua dolce metà venga perdonata e accolta in famiglia. Tra tutte, quella che più sembra non essere propensa a farlo è Brooke, la quale ricorda ancora tutto il dramma che ha vissuto Hope a causa del rapimento di Beth. Ma ecco che decide comunque di fare un tentativo per l’amore che nutre per Storm, il loro fratello defunto.