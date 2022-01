Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 24 al 29 gennaio 2022

Le anticipazioni settimanali di Beautiful segnalano che finalmente esce fuori la verità su ciò che sta accadendo a Thomas. Il giovane stilista, in realtà, ha sviluppato nuovamente un’ossessione nei confronti di Hope a causa di un grave problema di salute. Ma prima di arrivare a questa scoperta, nelle prossime puntate italiane, il pubblico vedrà il Forrester nutrire rancore nei confronti di Liam. Quando Ridge va via, viene sorpreso da Hope mentre parla con il manichino. Non appena si ritrova di fronte sia al manichino che alla vera Logan, finalmente sembra essersi liberato dell’allucinazione.

Ma Hope vedendo Thomas vivere questa situazione, tenta di rassicurarlo e gli promette che cercherà di aiutarlo. Durante questo confronto, lo stilista perde i sensi. Nel frattempo, non sanno che Liam e Steffy hanno appena trascorso una notte d’amore insieme. Lo Spencer, ignaro di ciò che sta davvero accadendo, confessa alla Forrester che non riuscirà mai a perdonare Hope per aver baciato Thomas. Infatti, il figlio di Bill è ancora convinto che i due si siano baciati. In realtà, lo stilista stava baciando il manichino.

Intanto, Ridge e Brooke si confrontano ancora sul piano che Quinn e Shauna avevano messo in atto per separarli. La Logan ammette di essere finalmente felice. Il tutto accade mentre Hope chiama Finn per aiutarla con Thomas. I due portano lo stilista in ospedale e avvertono subito Steffy e Ridge per quanto accaduto. La giovane Logan è spaventata e confusa. E proprio prima che Liam entri nell’appartamento, fa cadere il manichino.

Lo Spencer vorrebbe avere un confronto con Thomas, sicuro che abbia baciato sua moglie. Qui, però, trova Hope e la certezza che lei l’abbia tradito si fa sempre più forte. Non dà neanche il tempo alla moglie di spiegare perché si trova ancora lì. Nel corso delle puntate in onda da lunedì 24 a sabato 29 gennaio 2022, Thomas si trova ricoverato in ospedale, dopo essere svenuto.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che purtroppo Finn non può rassicurare Ridge e Steffy, in quanto ha appena scoperto che Thomas potrebbe avere una lesione cerebrale. Nel frattempo, Liam continua ad accusare Hope di aver baciato il Forrester. A questo punto, lei gli mostra cosa lui potrebbe aver visto la sera precedente lasciando socchiusa la porta dell’appartamento.

E in effetti il manichino diventa, così, identico a Hope. Ebbene, finalmente Liam può rendersi conto di aver commesso un gravissimo errore: Thomas non stava baciando sua moglie, bensì Hope.