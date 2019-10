Beautiful, anticipazioni puntate italiane dal 20 al 26 ottobre 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da domenica 20 ottobre a sabato 26 ottobre: il ritorno di Taylor a Los Angeles causa tensioni e timori

Le anticipazioni di Beautiful sulla prossima settimana vedono al centro della scena molte tensioni e paure. Tutto questo viene causato dal ritorno improvviso di Taylor a Los Angeles. Mentre Steffy sembra essere l’unica persona felice di rivedere la madre, dall’altra parte sono diversi i personaggi che iniziano a temere il peggio. In particolare, Liam dimostra di essere davvero preoccupato per la vita di Hope e Bill. Infatti, è proprio contro quest’ultimi che Taylor si scaglia. Anche il capo della Spencer Publications inizia a temere che possa accadere qualcosa di grave. Intano, Liam, a causa della sua preoccupazione, decide di fare un gesto che potrebbe far infuriare Steffy.

Domenica 20 ottobre

Arriva il giorno del Ringraziamento e, come ogni anno, la famiglia Forrester si riunisce per festeggiare e rendere ancora più forte il legame che li unisce. Naturalmente, si occupano del pranzo Pam e Charlie. Eric non può non ringraziare la coppia. Intanto, Hope nota che Liam è un padre davvero devoto con la piccola Kelly.

Lunedì 21 ottobre

Il detective Sanchez si reca alla Spencer Publications, dove vuole fare qualche domanda a Bill. In particolare, l’uomo dichiara di non aver mai smesso di indagare sul suo tentato omicidio. Ora spera che lui possa dargli le informazioni necessarie per andare avanti con le indagini.

Martedì 22 ottobre

Brooke dimostra di essere felicissima, in quanto sa che presto diventerà nonna. Così, decide di prendere un regalo per la sua nipotina in arrivo. Dopo di che, raggiunge Hope e Liam per consegnare loro questo pensierino. Non solo, la Logan esprime tutta la sua felicità alla coppia, in quanto sa che dopo tante peripezie sono riusciti a ritrovarsi.

Mercoledì 23 ottobre

Taylor torna a Los Angeles e Steffy non può che esserne felice. La donna, sappiamo bene, ha trascorso un lungo periodo di cura e ora la giovane Forrester è certa che stia meglio. Liam, invece, è convinto del contrario. Il figlio di Bill conosce il segreto dell’ex suocera. Ricordiamo che è stata proprio lei a sparare Bill.

Giovedì 24 ottobre

Taylor si reca da Bill alla Spencer Publications, per capire le sue intenzioni. La donna lo implora di non rivelare alla polizia quando accaduto mesi fa. È possibile, però, notare che il suo stato psichico non è ancora dei migliori. Poco dopo, infatti, Taylor aggredisce lo Spencer. Dopo tale gesto, si reca da Hope e ha un’accesa discussione anche con lei, accusandola di aver causato l’infelicità di Steffy.

Venerdì 25 ottobre

Taylor si scaglia contro Hope, ritenendola uguale a Brooke. La donna è convinta del fatto che la ragazza stia tentando di rovinare la vita di Steffy. Bill si mostra abbastanza preoccupato, in quanto teme che il ritorno di Taylor non porti nulla di buono.

Sabato 26 ottobre

Liam è fortemente preoccupato per il ritorno di Taylor. In particolare, teme che l’instabilità mentale della donna possa causare problemi a Bill e Hope. Pertanto, decide di rivelare alla moglie quanto realmente accaduto in passato, parlandole del tentato omicidio del padre.