Anticipazioni Beautiful, il segreto su Taylor: Liam avverte Hope

Beautiful anticipazioni, Taylor torna a Los Angeles e si scaglia contro Hope: Liam sempre più preoccupato

Il ritorno di Taylor non fa che portare preoccupazione in Liam. Scendendo nel dettaglio, nel corso delle prossime puntate italiane di Beautiful, la Hayes fa il suo ritorno a Los Angeles. Ora vuole trascorrere del tempo con Steffy e Kelly, ma sembra che il giovane Spencer non sia per nulla d’accordo. Infatti, Liam confessa alla sua ex moglie di non voler vedere Taylor insieme alla loro bambina. Quanto accaduto in passato continua a preoccupare lo Spencer. In particolare, quest’ultimo non può di certo dimenticare che proprio Taylor tentò di uccidere Bill sparandogli contro. Proprio per tale motivo, Liam si mostra particolarmente preoccupato per le persone che stanno vicine alla Hayes. Ma i suoi timori si accendono ancora di più quando trova la donna discutere animatamente con Hope. Vi abbiamo già anticipato che, non appena torna a Los Angeles, Taylor affronta la giovane Logan alla Forrester Creations. La Hayes accusa la figlia di Brooke di aver rubato la vita di Steffy, approfittando del suo tradimento con Bill.

Beautiful, Liam preoccupato per Hope: lo Spencer le confessa il segreto su Taylor

Liam arriva alla Forrester Creations e sente subito Taylor urlare contro Hope. Il giovane Forrester irrompe nella stanza e accompagna immediatamente la Hayes all’ascensore. Lo Spencer appare molto preoccupato, anche perché sa che Hope è in dolce attesa e non può permettere che si senta male a causa di Taylor. Mentre Steffy è sicura che sua madre sia cambiata grazie alla terapia che sta seguendo, Liam non è dello stesso avviso. Hope non comprende il motivo per cui suo marito sia così preoccupato. E così, a questo punto, lo Spencer rivela alla moglie quanto accaduto in passato. In particolare, Liam confessa a Hope che a sparare Bill fu proprio Taylor.

Liam avverte Hope: la giovane Logan sconvolta per quanto scoperto

Hope appare subito sconvolta di fronte alla confessione di Liam e pensa a come si possa sentire Steffy. Il giovane Spencer la mette in guardia, in quanto è sicuro che Taylor sia ancora una persona pericolosa. Pertanto, le chiede di starle il più lontano possibile. Non solo, Liam le fa capire che a conoscere questo segreto sono solo lui, Bill e Steffy.