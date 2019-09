Puntate Beautiful: Taylor torna e si scaglia duramente contro Hope

Beautiful anticipazioni: Taylor si scaglia duramente contro Hope

Un acceso confronto tra Taylor e Hope nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5. La Hayes torna a Los Angeles per rivedere Steffy e la piccola Kelly. E mentre Liam si oppone perché non vuole che sua figlia trascorri del tempo con la nonna, quest’ultima afferma di essere cambiata. Sa di aver sbagliato a tentare di uccidere Bill, sparando contro di lui un colpo di pistola. Si sta riprendendo e ora vuole trascorrere più tempo con la nipote. Venendo a conoscenza del suo ritorno, Brooke mette subito in guardia Hope. In particolare, la Logan è sicura che Steffy sia uguale a sua madre. Ed ecco che dopo essere andata a trovare la piccola Kelly, Taylor si dirige alla Forrester Creations. Qui incontra Hope, proprio all’interno dell’ufficio di sua figlia. Un acceso scontro tra le due, in quanto la Hayes è convinta che la giovane Logan abbia rubato la vita di Steffy. Dall’altra parte, Hope le ricorda quando la sua rivale tradì Liam trascorrendo una notte di passione con Bill.

Beautiful, acceso confronto tra Taylor e Hope: la Hayes convinta che la ragazza abbia rovinato la vita di Steffy

Sicura che sia esclusivamente colpa di Bill se il matrimonio di Steffy e Liam è andato a rotoli, Taylor difende apertamente sua figlia. Hope ovviamente cerca di farle capire che quanto è accaduto non poteva essere evitato, visto il tradimento di Steffy. Ma Taylor è sempre più sicura che la giovane Logan abbia fatto di tutto pur di rovinare la vita a sua figlia. All’interno dell’ufficio della Forrester Creations, la Heyes si scaglia duramente contro Hope, urlandole contro tutto ciò che pensa. Taylor vede la giovane Logan come una minaccia, esattamente come in passato vedeva Brooke.

Hope e Steffy come Brooke e Taylor: Liam si oppone alla presenza della Hayes nella vita di Kelly

Sappiamo bene che tra Taylor e Brooke non c’è mai stata pace in amore. Le due hanno sempre lottato per Ridge, come Hope e Steffy stanno, da sempre, combattendo per Liam. E la Hayes non può che vedere in Hope proprio la figura di Brooke. E mentre Taylor si scaglia duramente contro la giovane Logan, sicura che abbia ormai distrutto il matrimonio di sua figlia, quest’ultima discute animatamente con Liam. Il giovane Spencer non è assolutamente felice del ritorno della Hayes nelle loro vite, tanto che chiede a Steffy di non permetterle di vedere Kelly.