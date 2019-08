Anticipazioni Beautiful: Taylor torna, ma Liam non reagisce bene

Beautiful anticipazioni, il ritorno di Taylor: Liam preoccupato per Kelly

Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5, fa il suo ritorno Taylor. La madre di Steffy corre subito a trovare la sua nipotina, Kelly. Ma Liam sembra non gradire il ritorno della sua ex suocera. Nel frattempo, parlando proprio con Steffy, Taylor esprime tutta la sua preoccupazione. Scendendo nel dettaglio, la Hayes teme che Bill possa denunciarla e farla finire in prigione. Ricordiamo che qualche mese fa la stessa Taylor sparò lo Spencer. Dopo quanto accaduto e dopo aver scoperto il vero colpevole, Bill promise a Steffy che non avrebbe mai denunciato sua madre. Infatti, la giovane Forrester è sicura che lo Spencer non denunci sua madre alla polizia. Taylor teme comunque di finire in prigione, ma secondo Steffy non c’è alcun motivo per preoccuparsi. Intanto, la Hayes informa la figlia di essere ancora in cura e di vergognarsi parecchio per quanto fatto in passato. La donna non riesce addirittura a trattenere le lacrime, mentre ricorda il momento in cui ha sparato Bill. Ma ormai si tratta del passato e Steffy è felice di riaverla nella sua vita.

Anticipazioni Beautiful: Liam vuole tenere Taylor lontana da Kelly

Le anticipazioni annunciano il ritorno di Taylor. Non tutti ovviamente sono felici di rivederla a Los Angeles. Al momento, la Hayes si sta facendo aiutare per tornare in sé stessa, dopo aver sparato Bill. Quando la donna lascia la casa di Steffy, arriva Liam per abbracciare la piccola Kelly. Ed ecco che appena sa del ritorno di Taylor, il giovane Spencer mostra tutta la sua disapprovazione. Liam teme che la sua ex suocera possa ancora far del male, pertanto chiede a Steffy di non far trascorrerle troppo tempo insieme alla loro bambina.

Taylor torna a Los Angeles, Steffy felice: Liam però reagisce male

Liam non vuole assolutamente che Taylor trascorra troppo tempo in compagnia di Kelly. Il giovane Spencer ricorda a Steffy quanto accaduto in passato e appare fortemente preoccupato. Ma la figlia di Ridge cerca di rassicurarla, in quanto è convinta che ormai la madre sia tornata in sé e che abbia fatto degli importanti progressi. Steffy non vuole, ovviamente, tenere lontana Taylor da Kelly, sebbene Liam disapprovi.