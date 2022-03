Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 20 al 26 marzo 2022

Continuano a essere al centro della scena Liam, Hope, Steffy e Finn nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Le anticipazioni settimanali segnalano che i quattro devono cercare di trovare una soluzione per salvare le loro rispettive storie e pare che non tutto sia perduto. I Forrester si riuniscono nella casa di Eric per la vigilia di Natale per ricordare Stephanie e per trascorrere tutti insieme la magia del Natale. Intanto, le due giovani coppie continuano ad affrontare le conseguenze del tradimento di Steffy e Liam. Finn e Hope non riescono ad accettare quanto accaduto. Ormai la verità è uscita fuori e ora la figlia di Ridge si ritrova ad affrontare la giovane Logan. Non solo, è costretta a subire tutte le sue accuse e il suo disprezzo per ciò che è successo.

Anche Liam non se la passa bene, visto che deve affrontare la rabbia di Finn. Quest’ultimo, dopo aver scoperto il tradimento, crede che lo Spencer trovi sempre una scusa per tornare tra le braccia di Steffy. Nel frattempo, la stilista fa sapere a Hope che solo il test di paternità potrà rivelare se il bambino che aspetta sia di Liam o di Finn. Aggiunge che vorrebbe che fosse del medico. Quest’ultimo, intanto, dichiara che se il bambino è il suo, Liam dovrà stare al suo posto e allontanarsi da Steffy.

Pentito per aver tradito sua moglie, lo Spencer cerca con disperazione il suo perdono. Chiede così scusa a Hope per aver dubitato di lei, quando credeva che stesse baciando Thomas. Le ribadisce tutto l’amore che prova nei suoi confronti e la implora di concedere un’altra possibilità al loro matrimonio. Stessa cosa fa Steffy, la quale conferma a Finn di essere certa dei sentimenti che prova nei suoi confronti. Inoltre, secondo le anticipazioni di Beautiful, la Forrester afferma che anche se il bambino fosse di Liam non sarà mai completamente sua.

Zoe rivela a Zende che Carter vuole fissare la data del loro matrimonio. La giovane Buckingham, però, è innamorata di lui, tanto che gli confessa che vorrebbe stessero insieme. Per l’amicizia che lo lega a Carter, Zende le fa sapere che tutto questo è impossibile.

Wyatt porta Summer Newman a conoscere Bill, così da poter concretizzare un contratto di collaborazione tra la J.V.C. e la Spencer Publications. La nuova arrivata chiede informazioni su Sally a Wyatt e Flo.

Va precisato che la Spectra non si trova da tempo a Los Angeles, in quanto attualmente lavora a New York. A questo punto, Florence sembra essere disposta a rivelare tutte le malefatte di Sally a Summer.