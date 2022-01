Beautiful anticipazioni americane, Sally: ecco che fine ha fatto

Dov’è andata a finire la coraggiosa stilista? Attualmente si trova a New York e, come sempre, si ritrova a combattere da protagonista

Che fine ha fatto Sally Spectra? Ha lasciato da ormai diverso tempo la trama di Beautiful, dopo essere stata al centro della scena con Wyatt e Florence. Ma la sua carriera alla Forrester Creations era destinata ad avere un punto e la stilista si è dovuta rifare un’altra vita, altrove. Per chi non lo sapesse, l’attrice Courtney Hope è poi ufficialmente entrata nel cast di Young and the Restless, la soap opera americana ‘sorella’ di B&B. Qui è sempre Sally Spectra, ma ovviamente non ha a che fare con Spencer, Forrester o Logan.

Nonostante ciò, non ha vita facile. Il suo carattere esplosivo e la sua voglia di emergere nel mondo della moda non sono di certo cambiati. Anche i suoi drammi amorosi sono sempre quelli. Dunque, il pubblico americano – a differenza di quello italiano – può continuare a seguire sul piccolo schermo le vicende della giovane Spectra, che ora si trova a New York. Pare, secondo quanto si legge tra le varie anticipazioni di Y&R, che Sally stia mandando avanti una nuova guerra, con una certa Chelsea Lawson.

Al suo fianco sembra esserci Adam Newman, il quale la starebbe aiutando a portare avanti i suoi grandi progetti nel mondo della moda. Infatti, molto presto Sally Spectra dovrebbe lanciare a New York la sua nuova linea, grazie all’investimento del suo complice. Durante una loro recente conversazione, la stilista è tornata a parlare della Forrester Creations. Questo potrebbe portare a un suo ritorno a Los Angeles?

Scendendo nel dettaglio, Sally ha ammesso che nell’azienda di Eric e Ridge era come se dovesse costantemente mettersi alla prova. E sente che ora le sta accadendo la stessa cosa con Chelsea Lawson (il suo superiore), la quale la sta ostacolando alla Newman Media. Il suo complice Adam è comunque fiducioso che la Spectra avrebbe avuto di nuovo la sua linea di moda, un giorno.

Secondo le anticipazioni, pare che Sally sia sempre più stufa di lavorare sotto Chealsea. Se la Spectra riuscisse a creare, con l’aiuto di Adam, la sua nuova linea di moda realizzerebbe il suo grande sogno e forse potrebbe anche tornare nella trama di Beautiful! Qui a New York la situazione per lei non è cambiata di molto, visto che continua a credere che tutti la sottovalutino, esattamente come accadeva a Los Angeles.

In questa nuova vita, la Spectra deve lottare contro questa Chelsea, che le lancia anche una serie di minacce. Come sempre, la stilista non ha paura e decide di non indietreggiare, prendendo questi avvertimenti coma una sfida. In ogni caso, Sally potrebbe perdere anche questa ‘partita’ e tornare delusa alla Forrester Creations!

Nel frattempo, anche Wyatt e Florence sono da tempo dietro le quinte. La giovane coppia non è più apparsa nelle varie dinamiche che si stanno creando a Los Angeles. Ciò sta accadendo per i rispettivi impegni lavorativi dei due interpreti. Dunque, non si tratta di un’uscita di scena per entrambi i personaggi. Presto, il pubblico li vedrà tornare al centro della scena.