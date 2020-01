Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 20 al 26 gennaio 2020

By

Beautiful anticipazioni puntate italiane da lunedì 20 gennaio a domenica 26 gennaio 2020

Si fanno sempre più ingarbugliate le trame di Beautiful. Hope e Liam hanno perso la loro piccola Beth, inconsapevoli del fatto che la bambina sia finita nelle mani di Steffy. Che la sta praticamente adottando con l’aiuto di Taylor, che ha sborsato un ingente somma di denaro per prendere la neonata. Quest’ultima ufficialmente è la figlia di Florence, detta Flo, un’amica del dottor Reese Buckingham. L’arrivo di un’altra figlia nella vita di Steffy non lascia indifferente Hope mentre Liam offre all’ex moglie il suo supporto. Scopri su Gossipetv le anticipazioni di Beautiful giorno per giorno!

Lunedì 20 gennaio

Eric, Pam e Maya parlano della tragedia che ha colpito Hope Logan. Steffy si fa aiutare da Carter per l’adozione della bambina di Flo. Allo stesso tempo la Forrester è preoccupata per come reagirà Hope davanti a questa novità.

Martedì 21 gennaio

Liam informa Hope di quello che sta facendo Steffy. La Logan è all’inizio titubante ma poi capisce che Steffy sta facendo tutto questo per il bene di Kelly e invita il marito a non abbandonare l’ex moglie.

Mercoledì 22 gennaio

Reese e Florence hanno un battibecco: la ragazza non è più convinta di quello che sta facendo e ha dei rimorsi nei confronti della madre biologica della bambina. Reese non sente ragioni e spinge Flo ad andare avanti.

Giovedì 23 gennaio

Ridge viene a sapere dell’adozione di Steffy e comincia ad avere dei sospetti soprattutto inerenti l’ingente compenso richiesto da Flo. Hope, invece, incontra il dottor Reese e chiede spiegazioni sulla notte in cui ha partorito.

Venerdì 24 gennaio

Il confronto con Reese fa disperare ancora di più Hope, che suggerisce a Liam di raggiungere Steffy e le sue bambine. Grazie ai soldi di Taylor Reese riesce finalmente a saldare il suo debito.

Sabato 25 gennaio

Steffy chiama la nuova arrivata Phoebe, come la gemella scomparsa qualche anno fa. Reese paga Florence per la sua collaborazione e le consiglia di lasciare Los Angeles.

Domenica 26 gennaio

Steffy e Liam hanno un nuovo confronto sulla piccola Phoebe mentre Ridge è piuttosto preoccupato per quello che potrebbe accadere a Hope.