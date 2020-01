Beautiful anticipazioni, Steffy adotta Beth: ecco come reagisce Hope

Anticipazioni Beautiful, Steffy adotta la figlia di Hope e Liam: cosa succede quando la Logan scopre tutto

Ormai è ufficiale: Steffy Forrester adotta la figlia di Hope e Liam a Beautiful. Tutto avviene in maniera inconsapevole visto che la giovane crede che la neonata sia la bambina di Florence, una donna di Las Vegas in cerca di soldi. Steffy decide di adottare la piccola su consiglio di Taylor ma è decisivo il supporto dell’ex marito Liam. Che, ignaro di tutto, crede che l’adozione di un’altra bambina sia la mossa più giusta per la felicità di Kelly, la primogenita avuta qualche mese prima dall’ex moglie. Ma come reagisce Hope – che sta ancora elaborando il lutto per Beth – davanti a questa situazione?

Liam dice tutta la verità a Hope: la sua reazione stupisce tutti

È Liam a spiegare la situazione dell’adozione di Steffy a Hope. Quest’ultima all’inizio è perplessa ma dopo aver appreso che Steffy ha chiamato la piccola Phoebe, come la gemella defunta, si dice contenta per lei. Hope sostiene di essere felice per quello che sta accadendo a Steffy e alla piccola Kelly, che può avere finalmente una sorellina dopo la morte di Beth. Una reazione, quella di Hope, che stupisce positivamente Liam, che ringrazia la moglie per il sostegno ricevuto. Liam ha infatti promesso a Steffy che si comporterà da padre anche nei confronti della neo arrivata Phoebe.

Hope spinge il marito Liam tra le braccia di Steffy Forrester

Quando i documenti dell’adozione diventano ufficiali – nonostante qualche sospetto da parte di Ridge – Hope invita Liam a correre da Steffy e dalle sue bambine. La Logan suggerisce al marito di essere un padre presente per le due: un consiglio che Spencer accetta seppur titubante. Hope sembra voler spingere Liam tra le braccia di Steffy ma il ragazzo ribadisce di amare solo e soltanto la moglie.