Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 19 al 25 giugno 2022

Nelle puntate italiane di Beautiful che andranno in onda prossima settimana, continuano le ricerche per scoprire chi ha investito Vinny e Liam vive ore di profonda angoscia, per il senso di colpa che si porta dentro. Hope comprende che c’è qualcosa che non va e decide di affrontarlo, con lo scopo di capire il motivo per cui è così freddo e distaccato. Bill riesce a convincere Liam a non rivelare a sua moglie cosa sta accadendo, assicurandosi che non parli con nessuno dell’incidente che ha provocato la morte di Vinny. Hope teme che suo marito le stia nascondendo qualcosa e ne parla con Thomas.

Liam continua a essere tormentato e vuole confessare quanto accaduto, ma Bill glielo impedisce ancora e gli consiglia di lasciare Los Angeles. A questo punto, lo spinge ad andare a trovare Hope, sperando che così possa riprendere la sua vita di sempre. La figlia di Brooke è sempre più preoccupata per lo strano atteggiamento di Liam, che intanto la raggiunge a casa. Qui gli confessa di essere ormai pronta a perdonarlo per il tradimento di Steffy. Invece, Bill rivela a Katie che suo figlio ha dei problemi, non spiegandogli ovviamente quali sono.

Le anticipazioni settimanali di Beautiful segnalano che Baker e Sanchez riflettono sul caso di Vinny. Il secondo è convinto che il ragazzo sia stato ucciso per motivi legati allo spaccio di droga. Baker, invece, crede che la sua morte riguardi l’imbroglio sul test di paternità che aveva fatto Steffy. Hope perdona ufficialmente Liam e gli chiede di tornare a casa.

Continua, però, a notare il suo strano atteggiamento e non sa che il suo senso di colpa è in realtà legato alla morte di Vinny. Iniziano così le indagini e Baker si presenta alla Spencer Publications per parlare con Liam. Bill, anche in questa circostanza, porta avanti il suo piano di depistaggio.

Sempre nelle puntate in onda da domenica 19 a sabato 25 giugno 2022, Zoe cerca un aiuto per tentare di riconquistare Carter. Quinn, che al momento è in crisi con Eric, subisce il fascino dell’avvocato e tra loro è evidente che ci sia un’attrazione fisica molto forte.

Intanto, il patriarca della famiglia Forrester ammette di fronte a Ridge di non essere ancora riuscito a perdonare sua moglie per le sue bugie e le sue manipolazioni.

Quinn flirta con Carter, ma quando torna a casa cerca un riavvicinamento con Eric. Nel frattempo, l’avvocato continua a non riuscire a fidarsi di Zoe. Quinn vorrebbe fare l’amore con Eric, il quale però non riesce a dimenticare il suo subdolo piano per allontanare Ridge e Brooke.

Successivamente, insieme a Paris, la designer di gioielli cerca di aiutare Zoe a recuperare il suo rapporto con Carter.