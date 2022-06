Beautiful, la morte di Vinny diventa un mistero: non è come sembra

Le anticipazioni fanno sapere che la morte dell’amico di Thomas non è stata in realtà causata da un incidente

La morte di Vinny nelle prossime puntate italiane di Beautiful dà inizio a un vero e proprio mistero. Al momento tutto sembra essere molto chiaro: Liam alla guida dell’auto di Bill ha investito accidentalmente l’amico di Thomas uccidendolo. Ma in realtà dietro c’è tutt’altra verità! Non è assolutamente un caso che Vinny si trovasse sul ciglio della strada proprio nel momento in cui Liam sta guidando l’auto di Bill. I due Spencer non immaginano minimamente di essere, invece, caduti in una vera e propria trappola.

Prima di arrivare alla risoluzione del caso, Liam e Bill finiscono in prigione. Il giovane Spencer è tormentato dai sensi di colpa e Hope non riesce a capire il motivo di questo suo strano comportamento. Nel frattempo, Thomas si dice disposto a tutto pur di individuare il colpevole. Il figlio di Ridge vuole trovare chi ha ucciso il suo amico, lasciandolo sul ciglio della strada senza neppure prestargli soccorso. Bill ha cancellato tutte le prove del loro passaggio, complicando in realtà ancora di più la posizione di Liam.

Ciò che vuole fare il capo della Spencer Publications è l’esatto opposto. Teme che Liam abbia un movente e che possa essere accusato di aver ucciso Vinny investendolo per vendetta dopo quanto accaduto con il test di paternità fatto da Steffy. Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che è proprio questo il motivo per cui Vinny è morto, ma ovviamente non per volere di Liam.

Intanto, quest’ultimo confessa a Hope tutto l’accaduto, rivelandole ogni dettaglio dell’incidente. A questo punto, la giovane Logan si scaglia contro Bill, convinta che avrebbero potuto tranquillamente chiamare i soccorsi e spiegare alla polizia che si era trattato di un incidente. Inizialmente, lo Spencer riesce a convincere la giovane coppia a riflettere su come agire.

Ma ecco che Liam non riesce più a sopportare i sensi di colpa e decide di recarsi dalla stazione di polizia per costituirsi. Hope cerca di farlo ragionare, chiedendogli ancora del tempo, visto che ormai suo padre ha decisamente complicato la sua situazione. Nonostante questo, Liam è sempre più sicuro della sua decisione e si reca così da Baker.

Per Bill diventa una corsa contro il tempo per fermare il figlio. Non riesce nel suo intento, anzi finisce anche lui in prigione. A nulla valgono le sue richieste a Baker. In particolare, Bill vorrebbe farsi arrestare al posto di Liam. Invece, entrambi finiscono in manette.

Le anticipazioni segnalano che i due Spencer restano per un bel po’ in carcere prima che la verità venga a galla. Ma qual è questa verità? Ebbene, lo stesso Vinny ha organizzato tutto!

Sempre con lo scopo di permettere a Thomas di avere la vita che sogna insieme a Hope, questa volta ha deciso di incastrare Liam con la sua stessa vita, facendosi investire! E molto altro viene fuori nelle prossime puntate italiane!