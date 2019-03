Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 18 al 24 marzo 2019

Anticipazioni Beautiful: puntate da lunedì 18 marzo a domenica 24 marzo 2019

Steffy e Liam sono diventati genitori: a Beautiful è nata la piccola Kelly Spencer. Ma per Liam è tempo di scegliere la donna con cui vivere: il ragazzo vuole stare con la madre di sua figlia o preferisce sposare Hope Logan? Quest’ultima è felice per Liam e la sua famiglia ma aspetta una presa di posizione ben precisa da Spencer Junior. Nel frattempo Liam ha saputo dell’ultimo incontro tra Steffy e Bill e questo complica ancora di più il rapporto tra padre e figlio. Scopri giorno per giorno su Gossipetv cosa accadrà a Beautiful!

Lunedì 18 marzo

Wyatt va in ospedale a trovare Steffy e la piccola Kelly. Il ragazzo chiede scusa alla cognata per quanto accaduto. Liam e Hope si rivedono: la Logan si congratula con il giovane ma si aspetta una decisione definitiva.

Martedì 19 marzo

Hope lascia Liam: a detta della ragazza il posto di Spencer è con la moglie Steffy e la neonata Kelly. Liam è d’accordo anche se ribadisce di provare un forte sentimento per Hope.

Mercoledì 20 marzo

Hope avvisa Brooke delle ultime novità su Liam. Quest’ultima torna a casa con Steffy e Kelly. Brooke e Ridge continuano a discutere per quanto accaduto alle figlie.

Giovedì 21 marzo

Hope è sicura di aver perso per sempre Liam ma Brooke la rassicura: un giorno Spencer potrebbe tornare tra le sue braccia. Liam e Steffy tornano ufficialmente insieme: la Forrester è al settimo cielo.

Venerdì 22 marzo

Steffy avvisa Ridge del ritorno a casa di Liam. Lo stilista comunica la notizia a Brooke e Hope. Quest’ultima si dice felice e pronta a supportare la famiglia del suo ex fidanzato.

Sabato 23 marzo

Katie lascia Wyatt: la donna è felice accanto al figlio di Bill ma non vuole essere egoista nei suoi confronti. Alla Forrester Creations arriva Xander, il cugino di Maya Avant.

Domenica 24 marzo

Thorne scopre della rottura tra Katie e Wyatt e comincia a passare del tempo con la sorella di Brooke e il figlio Will. Hope si impegna per la nuova linea della Hope for the Future.