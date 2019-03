Anticipazioni Beautiful: Katie e Wyatt si lasciano, lei si consola con Thorne

Beautiful anticipazioni: Katie e Wyatt decidono di chiudere la loro relazione

Le anticipazioni di Beautiful annunciano la rottura tra Katie e Wyatt. I due, dopo mesi d’amore e passione, decidono di chiudere la loro relazione. Il tutto accade alla Forrester Creations, quando Will è in compagnia dello Spencer e cerca suo padre Bill. Entrambi si rendono conto che il bene del bambino dovrebbe venire prima di tutto. Wyatt è suo fratello e non potrà mai essere il suo patrigno. A questo punto, la Logan inizia a domandarsi se tutto questo tempo è stata egoista e se avrebbe potuto fare di meglio per il piccolo. Insieme non potranno mai dare una vera famiglia a Will. Proprio per tale motivo, decidono di interrompere questa relazione, che non è mai andata bene neanche a Bill. Sebbene insieme siano stati felici, Katie è ora convinta che siano andati oltre con il fidanzamento. La donna si rende conto che non potranno mai avere un futuro. Lo stesso Wyatt ammette che non è giusto mettere la loro relazione prima del bene di Will. Il giovane Spencer non riesce a dirle addio, ma è chiaro che ormai questa storia d’amore è arrivata al termine.

Wyatt e Katie si lasciano, Thorne corre in soccorso della Logan

Finisce così la relazione tra Katie e Wyatt. Lui lascia la stanza e se ne va, senza dire altro. Non appena il giovane Spencer se ne va, la Logan non riesce a trattenere la lacrime e si lascia andare. Prima di chiudere, la sorella di Brooke assicura a Wyatt che è riuscita a renderla felice e che l’ha amato davvero. Nel frattempo, alla Forrester Creations arriva Thorne, il quale raggiunge Katie. Qui si rende conto che la relazione con il giovane Spencer non era ancora finita. Il fratello di Ridge comprende che ora, però, i due si sono detti addio. La Logan confessa di non voler più scegliere se essere una buona madre oppure buona con se stessa. A rassicurarla ci pensa Thorne, con cui scatta subito un bacio.

Katie e Thorne si baciano: i due vogliono dare una vera famiglia a Will

Scatta un bacio tra Katie e Thorne, dopo l’uscita di scena di Wyatt. Il Forrester sembra provare un sentimento nei confronti della Logan, a cui promette di essere pronto a prendersi cura di lei. Da questo momento, i due iniziano a trascorrere del tempo insieme, rendendo partecipe della loro storia anche Will. Ben presto, Katie si rende conto di poter formare una famiglia con Thorne. Questa sua decisione di iniziare una relazione con il Forrester porta, in futuro, non pochi problemi a Bill.