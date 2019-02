Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 18 al 24 febbraio 2019

Anticipazioni Beautiful: puntate da lunedì 18 febbraio a venerdì 24 febbraio 2019

Settimana decisiva a Beautiful per Steffy Forrester e Liam Spencer. I due, nonostante l’arrivo della prima figlia, sono più lontani che mai. Tutta colpa di Bill che, dopo la notte di passione con la nuora, vuole distruggere il matrimonio del figlio. Liam, dal canto suo, non conoscendo la verità su Bill e Steffy si consola con Hope Logan. Il ragazzo arriva addirittura a chiedere la mano della figlia di Brooke: una notizia che sconvolge tutti, a partire da Steffy, Ridge e Taylor. Quest’ultima, dopo aver sparato a Bill, torna in pianta stabile a Los Angeles, pronta ad aiutare Steffy con le sue faccende di cuore. Scopri giorno per giorno su Gossipetv cosa accadrà a Beautiful!

Lunedì 18 febbraio

Liam comunica a Steffy la sua intenzione di sposare Hope, ma lei lo prega di aspettare almeno dopo la nascita della bambina. Brooke, invece, vorrebbe che Hope affrettasse i tempi del matrimonio.

Martedì 19 febbraio

Justin cerca di convincere Bill a rivelare la verità a Liam ma l’editore è contrario: vuole a tutti i costi riconquistare Steffy. Intanto Liam chiede a Wyatt di essere il suo testimone di nozze.

Mercoledì 20 febbraio

Bill e Justin discutono animatamente per via delle bugie su Liam e Steffy. Wyatt ascolta tutto senza essere visto e capisce il raggiro del padre.

Giovedì 21 febbraio

Wyatt è furioso con Bill per le bugie su Liam e Steffy. Bill cerca un modo per far tacere il figlio. Nel frattempo Brooke e Hope sono impegnate con i preparativi del matrimonio.

Venerdì 22 febbraio

Wyatt minaccia di rivelare a Liam la verità ma Bill cerca di corromperlo offrendogli la sua Ferrari nuova fiammante. Ridge sospetta che Liam sia stato raggirato dal padre ma non riesce ad ottenere delle prove.

Sabato 23 febbraio

Wyatt si confida con Katie: inaspettatamente la Logan è dalla parte di Bill. Katie ritiene che quanto successo sia solo colpa di Steffy e che Liam e Hope siano maggiormente compatibili.

Domenica 24 febbraio

Wyatt decide di tacere su consiglio di Katie. Bill si reca a casa di Steffy: l’uomo cerca per l’ennesima volta di riconquistare la giovane, ma la Forrester è irremovibile.