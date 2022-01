Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 17 al 22 gennaio 2022

Una settimana ricca di colpi di scena per la trama di Beautiful. Nelle prossime puntate italiane Liam teme che Thomas sia ancora ossessionato da Hope. Vuole proteggere sua moglie e a casa di Steffy si lascia andare a un piccolo sfogo. La stilista tenta di rassicurarlo, ma senza ottenere il risultato sperato. Secondo le anticipazioni, il pubblico di Canale 5 vedrà lo Spencer completamente esasperato da questa situazione. E nel frattempo nota, attraverso la posizione del cellulare della Logan, che quest’ultima si trova ancora a casa di Thomas.

Così decide di recarsi nell’abitazione del Forrester e quando arriva sul posto assiste a una scena per lui inaspettata. Liam vede Thomas mentre bacia una figura nel buio, che ha proprio le sembianze di Hope. Questa scena cambia inevitabilmente il corso degli eventi nella trama della soap opera. Lo Spencer è convinto che sua moglie si stia baciando con lo stilista, tradendolo.

In realtà, la situazione è ben diversa. Thomas crede finalmente di aver trascorso la serata che desiderava da tempo insieme alla Logan. Ma in verità sta baciando il manichino che ha le sembianze di Hope! Liam sta per entrare e, sicuro che questo sia un tradimento da parte di sua moglie, decide di andare via, sconvolto. E dove si reca lo Spencer? Ovviamente a cercare consolazione da Steffy!

Si tratta di un vero e proprio malinteso, che riporta i due genitori di Kelly a lasciarsi molto vicini. Intanto, Finn tenta di comprendere se effettivamente Thomas sia instabile come dice Liam. Così decide di rivolgersi direttamente a Hope, anziché parlarne con il diretto interessato. Nel corso delle puntate di Beautiful in onda da lunedì 17 a sabato 22 gennaio 2022, Liam è fortemente arrabbiato con sua moglie.

Si sfoga con Steffy, la quale non riesce a credere al suo racconto. La figlia di Ridge consiglia al suo ex marito di parlarne direttamente con Hope, che intanto sta tentando di mettersi in contatto con lui, senza però ricevere alcuna risposta.

Non solo, Thomas chiama la Logan, che lo interrompe facendogli presente che ama solo Liam. A questo punto, Finn decide di agire e di affrontare il giovane Forrester, che appare sconvolto e abbastanza nervoso.

Di fronte alle domande del medico, lo stilista continua a negare ogni cosa. Ed ecco che Liam confessa a Steffy che forse ha fatto un errore quando l’ha lasciata, visto che il suo amore per lei non si è mai spento.

Sa che ora lei è legata a Finn, ma non riesce a trattenere questo suo pensiero. Invece, Hope è molto preoccupata per l’improvvisa sparizione dello Spencer, mentre Finn decide di metterla in guardia su Thomas, consigliandole di fare molta attenzione.

Liam e Steffy trascorrono la notte insieme e il mattino dopo riflettono su quanto accaduto. Nel frattempo, Thomas rivela a suo padre che forse sta cercando di punirsi, isolandosi. Sa di aver fatto cose brutte in passato e ora crede che ne stia pagando il prezzo.