Beautiful, Liam e Steffy insieme: la scelta di Hope e Finn dopo il tradimento

Come reagiscono la Logan e il medico quando scoprono che Liam e Steffy li hanno traditi? Le anticipazioni

Cosa fanno Hope e Finn quando scoprono che Liam e Steffy hanno trascorso una notte di passione insieme? Le anticipazioni di Beautiful segnalano il tradimento a cui i due genitori di Kelly si lasciano andare. Nelle prossime puntate italiane, lo Spencer è convinto di vedere sua moglie mentre bacia Thomas e corre a farsi consolare dalla stilista. Qui si concede qualche bicchierino di troppo e l’atmosfera si scalda, al punto che passano la notte insieme.

Nelle ore successive si scopre che Thomas non ha sviluppato di nuovo un’ossessione nei confronti di Hope, bensì ha un grave problema al cervello. Pertanto, Finn rivela alla sua famiglia che devono agire subito con un intervento chirurgico. In questa circostanza, Liam ha ben chiara la situazione: Thomas non ha baciato Hope, ma il suo manichino! A questo punto, il figlio di Bill cade nello sconforto, colpito dai forti sensi di colpa.

Steffy, però, suggerisce di non rivelare quanto accaduto quella notte e di mantenere il segreto con Hope e Finn. Riescono nell’impresa? Ebbene no! Si sa che a Los Angeles ogni segreto viene sempre a galla prima o poi e questa volta è una gravidanza a svelare tutto. Steffy scopre di essere incinta, ma non sa se il padre del bambino che aspetta sia Liam oppure Finn.

In questa fase della trama di Beautiful, lo Spencer riesce finalmente a convincere la Forrester a rivelare il loro segreto alle loro dolci metà. Ed ecco che Liam confessa a Hope di averla tradita con Steffy, svelandole nel dettaglio tutti gli eventi che si sono verificati quella famosa notte. La figlia di Brooke non riesce a trattenere le lacrime al solo pensiero che suo marito abbia nuovamente condiviso il letto con la sua storica rivale.

Anche Steffy si ritrova a dover confessare a Finn il suo tradimento. Come reagiscono i due? Le anticipazioni fanno sapere che entrambi decidono di provare a mantenere in piedi le loro rispettive relazioni, nonostante l’infedeltà di Steffy e Liam.

Oltre ciò, però, non mancano alcune discussioni. Da una parte c’è Hope che è certa del fatto che la sua rivale stia sperando che il suo secondo figlio sia di Liam, dall’altra c’è Finn che cerca di marcare il territorio.

Il medico, infatti, si lascia andare a un duro avvertimento con lo Spencer. Non solo, inizia ad avere anche dei dubbi sui sentimenti che prova Steffy. Quest’ultima tenta di rassicurarlo, facendogli sapere che vuole un futuro insieme a lui, indipendentemente dal risultato del test di paternità.

Thomas viene a conoscenza dell’intera situazione e assiste al momento in cui Liam chiede perdono a Hope. Inaspettatamente, il figlio di Ridge esorta la giovane Logan a perdonare suo marito!

Dunque, ormai è ufficiale: il Forrester sembra essere cambiato, dopo aver archiviato la sua ossessione nei confronti di Hope.