Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 14 al 20 dicembre 2020

Brooke si vendica di Shauna prendendo a schiaffi la donna mentre Ridge va via di casa. Katie Logan è in fin di vita e non si riesce a trovare un valido donatore di rene

Sale la tensione a Beautiful. Dopo aver appreso della notte che Ridge ha trascorso con Shauna Fulton, la madre di Flo, Brooke va su tutte le furie. In realtà Ridge e Shauna non hanno fatto nulla di male visto che lo stilista era ubriaco ma Brooke non riesce a tollerare la bugia del marito. Soprattutto perché la Logan è ancora indignata per la scarcerazione di Flo, rea di aver venduto la figlia di Hope e Liam a Steffy e Taylor spacciandosi per madre biologica della piccola Beth. Scopri su Gossipetv tutte le anticipazioni delle puntate italiane di questa settimana!

Lunedì 14 dicembre

Dopo l’ultima discussione con Brooke Ridge va via di casa. L’uomo chiede ospitalità alla figlia Steffy, sconvolta per la crisi tra Brooke e Ridge. Quest’ultimo è pentito per quanto accaduto con Shauna anche se ricorda pochi dettagli. A casa di Steffy arriva anche Thomas, che chiede di nuovo perdono alla sorella minore. Brooke va a trovare Shauna: tra le due è scontro di fuoco, si sfiora la rissa e volano parole grosse.

Martedì 15 dicembre

La situazione di Katie Logan si fa sempre più complicata. I dottori non riescono a trovare un rene compatibile con la pr, che si confida tra le lacrime con il marito Bill e la sorella Donna. Shuana continua ad insistere con Flo: vuole che la figlia si sottoponga al test di compatibilità per poter aiutare la zia Katie.

Mercoledì 16 dicembre

Katie ha ormai perso le speranze. La Logan non sa però che la nipote Flo ha fatto le analisi, dietro consiglio di Shauna, ed è risultata idonea all’operazione. La ragazza decide così di aiutare in gran segreto la zia. Flo, dopo lo scambio delle culle, vuole restare nell’anonimato.

Giovedì 17 dicembre

Dopo aver appreso che la dialisi non funziona, Katie viene informata che i dottori hanno trovato un donatore. Bill, Brooke e Donna sono al settimo cielo: nessuno sospetta che possa trattarsi di Flo, la figlia del defunto Storm Logan.

Venerdì 18 dicembre

Katie, Bill e tutti gli altri vogliono conoscere il nome del donatore che ha salvato la vita alla Logan. Flo è intenzionata a non uscire allo scoperto ma Shauna escogita un piano per dire a tutti la verità.

Sabato 19 dicembre

Il trapianto di rene sembra aver avuto successo. La signora Spencer, però, ancora non è del tutto fuori pericolo, visto che il medico avverte i suoi famigliari che esiste l’incognita del rigetto. L’agitazione è grande per tutti.

Domenica 20 dicembre

Nonostante le perplessità dei medici il trapiano di rene dà buoni risultati. Shauna si complimenta con la figlia mentre Katie chiede ai dottori di conoscere il suo eroe.