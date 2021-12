Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 13 al 18 dicembre 2021

Una nuova settimana di incomprensioni e confusione per i protagonisti di Beautiful. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 13 a sabato 18 dicembre 2021 rivelano che Thomas continua ad avere dei seri problemi con la sua ossessione verso Hope. Intanto, Quinn scopre che Shauna si trova ancora in casa Forrester e non reagisce bene. A Los Angeles arriva, nel frattempo, Paris Buckingham, la sorella più piccola di Zoe.

Anticipazioni Beautiful prossima settimana

Thomas continua a parlare di Hope con Finn. A quest’ultimo confessa che il manichino con le sembianze della Logan, che ha portato a casa sua, l’ha fatto ricadere nei suoi disturbi ossessivi. Il figlio di Ridge assiste, successivamente, a una telefonata tra Liam e Hope. Durante questa conversazione, lo Spencer informa sua moglie che sta raggiungendo Steffy per trascorrere un po’ di tempo con sua figlia Kelly. Dalle risposte della Logan, Thomas intuisce che non è per nulla contenta di sapere che suo marito sta raggiungendo Steffy.

Quinn è sconvolta dopo aver scoperto che Shauna continua a vivere a casa di Eric dopo tutto quello che è successo. Intanto, Brooke e Ridge si confrontano su quanto accaduto con la Fuller e di quanto sia stata subdola. Entrambi sperano che Eric finalmente abbia capito come stanno davvero le cose. La designer di gioielli è profondamente turbata dalla presenza della sua amica in casa Forrester e chiede spiegazioni a suo marito. Quest’ultimo ribadisce che Shauna può continuare a vivere nella sua villa.

Rimaste sole le due amiche discutono sulla situazione. Durante questo confronto, Quinn le ordina di andare via. Per tutto questo tempo, Shauna ha continuato a vivere a casa di Eric e questo la Fuller non può e non vuole accettarlo. Invece, il patriarca della famiglia Forrester appare sempre più deluso dal comportamento di Quinn, la quale ha ormai rotto la promesso che si erano fatti. Non solo, ora Eric prova una certa simpatia per Shauna, tanto che impedisce alla Fuller di mandarla via.

Nel frattempo, Florence e Wyatt non sapevano nulla di questo situazione e dimostrano di essere alquanto turbati dalla presenza di Quinn in casa loro.

A Los Angeles è appena arrivata Paris, la sorella di Zoe. La giovane Buckingham è felice di averla accolta in città e la presenta a Carter. La nuova arrivata fa subito amicizia con Zende. Le anticipazioni segnalano che la new entry si inserisce piano piano nella trama della soap opera americana. La sua complicità con Zende è subito evidente!