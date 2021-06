Anticipazioni Beautiful, cosa succede quando Eric scopre i piani di Quinn

Cosa accade quando Eric scopre le manipolazioni di Quinn? Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, il patriarca della famiglia Forrester finalmente viene a conoscenza dei diabolici piani della sua consorte e riesce a mettere in guardia Ridge. Ciò succede quando quest’ultimo sposa a Las Vegas Shauna. Profondamente sconvolto dal bacio avvenuto in segreto tra Brooke e Bill, lo stilista decide di farsi consolare dalla Fulton. Si ritrovano a Las Vegas e qui Ridge beve qualche bicchiere di troppo.

Ubriaco arriva sull’altare con Shauna in una cappella. La madre di Florence approfitta dello stato di ubriachezza di Ridge per sposarlo. Subito dopo, ignaro di quanto è appena accaduto, il Forrester decide di tornare tra le braccia di Brooke. Ma ecco che Shauna gli fa sapere che sono diventati marito e moglie a Las Vegas. La Logan è addolorata per la scelta presa da Ridge, sebbene sia consapevole del fatto che era ubriaco. Il Forrester tenta di rassicurarla e le promette che farà ogni cosa per annullare queste nozze.

Ma avviene l’ennesima rottura tra Brooke e Ridge, a causa di Quinn e Bill. La designer di gioielli, pronta a tutto pur di separarli, sprona lo Spencer a farsi nuovamente avanti con la Logan. Scendendo nel dettaglio, riesce a convincerlo a farle una dichiarazione d’amore per riconquistarla. Bill segue il consiglio di Quinn e così confessa a Brooke che sogna ancora di tornare insieme a lei. Ridge assiste alla conversazione e non reagisce bene.

Nel frattempo, Katie viene a conoscenza di questa dichiarazione d’amore e torna sui suoi passi. Infatti, la più piccola delle sorelle Logan decide di perdonare il padre di suo figlio, ma non appena scopre quanto appena accaduto cambia idea. Le anticipazioni di Beautiful segnalano che Quinn e Shauna convincono poi Ridge a confermare le promesse nuziali.

Sotto lo sguardo sconvolto di Brooke, il Forrester accetta di sposare ufficialmente Shauna entro 24 ore. Eric, il quale è dispiaciuto comunque per la Logan, decide di mettere ancora a disposizione la sua dimora per l’evento. Ma a un passo dal matrimonio, il patriarca della famiglia Forrester ascolta di nascosto una conversazione tra Quinn e Shauna.

Ed ecco che scopre i piani machiavellici di sua moglie, compreso il fatto che le nozze a Las Vegas sono una farsa. Non appena viene a conoscenza delle manipolazioni della Fuller, Eric corre a mettere in guardia Ridge, che riesce a salvarsi in tempo! Cosa succede a questo punto? Per Quinn non ci sono speranze: il Forrester decide di cacciarla via di casa!

Eric ammette che pensava che fosse realmente cambiata e, invece, si è reso conto che è rimasta sempre la stessa perfida imbrogliona. Non riesce più a guardarla negli occhi ed è convinto che mai riuscirà a farlo. Il Forrester è irremovibile, mentre la madre di Wyatt tenta di giustificarsi.

Finisce così la storia tra Eric e Quinn! Questa, però, non è una rottura definitiva. La Fuller non ha intenzione di lasciarsi scappare il Forrester, sebbene accetti disperata la sua decisione. Intanto, tra Brooke e Ridge torna finalmente il sereno.