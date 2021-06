Anticipazioni Beautiful, Katie perdona Bill dopo il tradimento? Dura realtà

Nuovi problemi tra Bill e Katie, ancora a causa di Brooke, nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Le anticipazioni fanno sapere che la più piccola delle sorelle Logan si ritrova nuovamente di fronte a una situazione spiacevole. Dopo il turbolento passato, Katie ha ormai deciso di proseguire la sua vita a fianco di Bill, padre del suo unico figlio. Insieme vivono come una famiglia serena, ma lo Spencer sembra non riuscire a dimenticare l’attrazione che prova nei confronti della cognata. Infatti, come già i telespettatori hanno avuto modo di vedere, è scattato un nuovo bacio tra Bill e Brooke.

I due hanno deciso di mettere da parte quanto accaduto e di non farne parola con nessuno, ovviamente. Non sanno ancora, però, che Shauna li ha beccati e li ha anche ripresi con il suo cellulare. Quinn, dopo aver scoperto tutto, ha deciso di passare sul suo telefono il video, senza far sapere nulla all’amica. La Fulton, infatti, non vuole rendere infelice Ridge e, dunque, ha ormai scelto di non mostrargli il filmato. La madre di Wyatt, però, non può non sfruttare questa situazione per ridicolizzare Brooke e separarla dal Forrester!

Le anticipazioni di Beautiful segnalano che, proprio in questi giorni, Ridge e Katie si ritrovano di fronte alla verità sul tradimento di Bill e Brooke. I due hanno modo di assistere alla scena attraverso il video fatto da Shauna. Quinn mette in atto un nuovo piano per mostrare a entrambi cosa hanno fatto dietro le loro spalle Bill e Brooke. A questo punto, sia Katie che Ridge decidono di fare dei passi indietro. In particolare, la più piccola delle sorelle Logan mette fine alla sua storia con lo Spencer.

Quest’ultimo tenta di convincerla a restare al suo fianco, ma Katie si dice pronta a far sapere al piccolo Will che tra loro ci sarà una separazione. Bill tenta di trattenere la Logan, senza ottenere grandi risultati. E proprio quando lei finalmente decide di perdonarlo, ecco che accade un altro colpo di scena. Brooke e Ridge sono pronti a tornare insieme, dopo il matrimonio di lui con Shauna a Las Vegas. Si promettono amore eterno, ma Quinn deve fare di tutto per contrastarli.

La Fuller incita Bill a recarsi da Brooke per fermarla e per dichiararle tutto il suo amore. Ebbene lo Spencer accetta il consiglio e fa esattamente così. Ridge ascolta la conversazione, durante la quale la Logan rivela allo Spencer che una parte di lei lo amerà sempre. Bill non riesce, però, a ottenere il risultato sperato. Infatti, Brooke ribadisce il suo amore per Ridge.

Subito dopo questo confronto, Katie ascolta di nascosto Bill e Quinn mentre discutono su quanto è appena accaduto. La Logan aveva intenzione di riconciliarsi con lo Spencer, ma si convince del fatto che Brooke sarà sempre un ostacolo per loro. Dunque, sembra arrivare la rottura definitiva tra Bill e Katie.

Una dura realtà per la più piccola delle sorelle Logan, che riflette sul fatto che non può continuare a vivere con il timore che lo Spencer torni ancora tra le braccia di Brooke.