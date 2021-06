Beautiful anticipazioni puntate italiane dal 13 al 19 giugno 2021

Nei prossimi episodi non mancano i colpi di scena: Quinn mette in atto il suo piano contro Brooke, generando uno scandalo

Le anticipazioni di Beautiful vedono ancora al centro della scena la lotta tra Brooke e Quinn. Non solo, nelle puntate in onda da domenica 13 a sabato 19 giugno 2021, Sally rivela a Wyatt il suo problema di salute, facendogli sapere che le resta poco da vivere. Lo Spencer, che già era a conoscenza di tutto, è contento di poter trascorrere con lei il tempo che le rimane. Penny Escobar si sente in colpa e non ha più intenzione di proseguire con questo folle piano. Ma Sally riesce a convincerla a continuare con la messinscena sulla sua malattia. Improvvisamente arriva Flo, che le fa una visita inaspettata.

Shauna ha fatto un regalo prezioso a Quinn, mostrandole il video in cui Brooke bacia Bill. Così, la designer di gioielli ha in mano un’arma nella sua lotta contro la Logan. La Fulton, in realtà, vorrebbe cancellare il filmato. Ma Quinn agisce e riesce a inviarsi in tempo il video sul suo telefono. Ed ecco che carica poi queste immagine sulla cornice digitale che Ridge ha regalato a Brooke. Quest’ultima, con l’aiuto di sua sorella Donna, organizza una festa per il ricongiungimento con Ridge. Improvvisamente sulla cornice digitale appare il video che svela il bacio tra Bill e Brooke.

Donna è sconvolta per quanto accaduto e capisce, insieme alla sorella, che è stata proprio Quinn a caricare il video sulla cornice digitale. Dopo questo imbarazzante momento, la Fuller tenta di convincere Shauna a non partire e a restare a Los Angeles. Infatti, è ormai certa che Ridge lascerà Brooke e che Shauna potrà finalmente realizzare il suo sogno d’amore. La Logan non se ne resta con le mani in mano e corre ad affrontare Quinn.

Arriva il momento di festeggiare la riappacificazione tra Ridge e Brooke, con la presenza di tutti i loro cari. Ma la Fuller è pronta a creare lo scandalo. La madre di Wyatt ha intenzione di inserire il video in cui la Logan bacia Bill e di godersi la scena. Brooke cerca in tutti i modi di evitare questa situazione, durante un lungo scontro con Quinn.

Ebbene le anticipazioni di Beautiful segnalano che la Fuller riesce nel suo intento e inserisce il video che di nascosto Shauna ha girato mentre Brooke e Bill si baciano. Le conseguenze di questo bacio sono inevitabili: Ridge e Katie, come già si può immaginare, restano profondamente delusi dall’ennesimo avvicinamento dei due.

Bill e Brooke, infatti, si trovano a vivere una situazione abbastanza complicata.