Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 10 al 16 ottobre 2020

Hope e Liam tornano ad essere una famiglia a Beautiful. Dopo aver scoperto che Beth è viva i due si riprendono la bambina. Con grande disperazione di Steffy che, inconsapevolmente, aveva adottato qualche mese fa la piccola. Nel frattempo Thomas è sparito dalla circolazione: lo stilista fa perdere le sue tracce ma cerca un modo per riconquistare Hope. Wyatt, invece, è tornato tra le braccia di Sally Spectra, mentre Flo è a un passo dalla prigione. Ridge, assai preoccupato per Steffy, vuole vendicarsi. A tal proposito licenzia dalla Forrester Creations Zoe e Xander, che hanno taciuto a lungo, e avverte la polizia internazionale per fermare Reese, scappato a Londra dopo aver intascato i soldi di Taylor.

Sabato 10 ottobre

Brooke e Ridge riflettono sull’imminente ritorno a casa di Hope e Liam con la loro piccola Beth. Sono molto felici per i giovani, ma sono anche convinti che ci saranno parecche conseguenze per Steffy e Thomas.

Domenica 11 ottobre

Hope ringrazia il piccolo Douglas per aver detto la verità e si scusa con lui per non avergli creduto subito riguardo Beth. Grazie al figlio di Thomas ora la famiglia Spencer è finalmente riunita.

Lunedì 12 ottobre

Tutta la famiglia è in attesa di vedere Beth insieme a Hope e Liam, per abbracciarla e per condividere con loro la felicità di una brutta storia che però ora ha avuto il suo lieto fine.

Martedì 13 ottobre

Thomas è a casa dell’amico Vinny ed è molto angosciato per la situazione che si è venuta a creare. Il ragazzo cerca un modo per riavere Hope, anche se è un’impresa assai ardua. Bill, Katie, Will vanno a far visita alla piccola Beth.

Mercoledì 14 ottobre

Ridge riceve una telefonata in cui gli comunicano l’arresto di Reese, il padre di Zoe. Nel frattempo Bill, commosso come non mai, fa una dichiarazione di grande affetto al figlio e alla nipote, stupendo ancora una volta Katie.

Giovedì 15 ottobre

Brooke, Katie e Donna discutono del coinvolgimento di Flo nell’imbroglio che ha coinvolto Liam e Hope. Le tre sorelle non sanno come comportarsi ora con la nipote ritrovata. Shauna difende subito la figlia.

Venerdì 16 ottobre

Dopo l’arresto di Reese, Shauna è preoccupata per la figlia che a sua volta cerca di farsi perdonare da Hope per tutte le sofferenze che le ha causato. Il confronto tra cugine è assai duro e aspro.

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Flo finisce in carcere

Dopo aver riabbracciato la piccola Beth, Hope affronta la cugina ritrovata Flo. La Logan taglia completamente i ponti con la ragazza e lo stesso fanno Brooke, Donna e Katie. In un secondo momento Flo viene arrestata e finisce in carcere. Dalla parte della Fulton la madre Shauna che, rientrata in città, chiede aiuto all’amica di vecchia data Quinn. La moglie di Eric si rifiuta e si schiera dalla parte della sua famiglia, parte lesa di tutta questa storia. Shuana cerca allora appoggio in Ridge. Flo potrebbe mettere in mezzo Thomas in fase di processo: la Fulton è infatti decisa a fare il nome di Forrester, che era a conoscenza del segreto e ha fatto più di una minaccia. Pronto a tutto pur di salvare il figlio, Ridge stringe un accordo di immunità con Flo, che riesce così ad uscire dal carcere. L’unico a pagare per lo scambio delle culle è dunque solo Reese, che ha inventato questo diabolico piano per sanare i suoi vecchi debiti di gioco.