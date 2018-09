Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 10 al 14 settembre 2018

Anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 10 settembre a venerdì 14 settembre 2018

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, che andranno in onda dal 10 al 14 settembre, tanti sono i colpi di scena che riguardano le vite dei protagonisti che vivono a Los Angeles. In particolare, il ritorno di Thorne continua a creare confusione nella quotidianità della famiglia Forrester. Ma, in particolare, l’uomo intende vendicarsi con Ridge conquistando il cuore di Brooke. Nel frattempo, attraverso Quinn, Liam viene a scoprire che Steffy gli ha raccontato una bugia su quella notte trascorsa lontano da casa. I due hanno così un confronto. Intanto, la Fuller continua a temere che Sheila possa rovinare ancora le loro vite con qualche subdolo piano.

Lunedì 10 settembre

Ridge non è felice del ritorno di Thorne a Los Angeles e continua a far notare il suo disappunto. Decide così di affrontare il fratello, a cui dichiara apertamente che non farà mai parte della squadra degli stilisti della Forrester Creations. Nonostante si sia affermato in Europa con la sua linea di abbigliamento, Ridge è convinto che Thorne non abbia esperienza. Intanto, Steffy continua a provare forti sensi di colpa per il tradimento nei confronti di Liam. Per quanto si sforzi non riesce a confessargli di aver passato la notte con Bill.

Martedì 11 settembre

Con il suo ritorno, Thorne ha fatto ormai irruzione nella quotidianità della famiglia Forrester e sembra essere certo di poter ostacolare l’eventuale matrimonio tra Ridge e Brooke. L’odio per suo fratello è molto forte e questo fa preoccupare non poco Eric. Quest’ultimo teme che tutta la sua famiglia possa essere coinvolta nello scontro tra i due fratelli. Nel frattempo, Sheila continua a tramare nell’ombra per mettere in difficoltà i Forrester, che sono abbastanza vulnerabili al momento.

Mercoledì 12 settembre

Thorne tenta di convincere Brooke ad allontanarsi da Ridge. Quando i due fratelli Forrester restano soli, Ridge sembra volerlo aggredire, l’arrivo di Eric evita che i due arrivino alle mani. Intanto, Bill continua a sostenere che sia meglio continuare a mentire a Liam riguardo la loro notte. Infatti, lo Spencer sa che il figlio non prenderebbe alla leggera quanto accaduto tra loro. Liam poi, però, viene a sapere da Quinn che Steffy ha trascorso la notte della loro lite nella depandance dei Forrester. Così, il giovane Spencer decide di chiedere spiegazioni alla moglie.

Giovedì 13 settembre

Thorne e Ridge continuano a far notare la loro rivalità e la situazione rischia di peggiorare sempre di più. Liam chiede a Steffy perché gli ha raccontato bugie sulla notte in cui lei non ha dormito a casa loro. Il giovane Spencer arriva al punto e le chiede se doveva incontrare qualcuno. Steffy nega, ma ammette anche, tra le lacrime, di aver commesso un errore. Liam non insiste, convinto del sincero pentimento della moglie e crede che sia arrivato il momento di lasciarsi il passato finalmente alle spalle. Nel frattempo, Quinn teme che Sheila possa architettare qualcosa e mette in guardia Eric.

Venerdì 13 settembre

Thorne si dice contrario al fatto che Brooke sposi Ridge, in quanto convinto che si tratti dell’ennesimo errore per entrambi. Con grande sorpresa, il Forrester chiede alla Logan di sposarsi con lui. A questo punto, la madre di Hope appare sempre più confusa e sconcertata. Intanto, Maya e Nicole sono seriamente preoccupate per quanto potrebbe accadere alla Forrester, in caso di una guerra tra Ridge e Thorne per conquistare il cuore di Brooke. Nel frattempo, Wyatt rimprovera Quinn per essersi intromessa tra Liam e Steffy.