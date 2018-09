Puntate Beautiful: ecco come l’arrivo di Thorne stravolge la soap

Anticipazioni Beautiful: Thorne torna a Los Angeles con un grande obbiettivo

Nel corso delle ultime puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5 il pubblico ha assistito al ritorno di Thorne Forrester, interpretato da Ingo Rademacher. Le anticipazioni sul suo rientro a Los Angeles annunciano importanti svolte nella trama della soap americana. Infatti, sin da subito Thorne mette in chiaro la sua posizione, soprattutto a Ridge. I rapporti tra i due, sin da subito, sono abbastanza tesi. Il primo ha bisogno di riprendersi il suo posto nell’azienda di famiglia e, per tale motivo, mostra qualche suo disegno a Eric. Thorne torna pronto a combattere e non ha intenzione di mettere da parte nessun suo desiderio. Lo vedremo, infatti, avvicinarsi a ben due donne. Inizialmente, per fare un dispetto al fratello Ridge, bacia Brooke. I due sembrano abbastanza vicini, tanto che la Logan appare subito contento del suo ritorno. Ma ecco che anche la sorella di Brooke si lascia trasportare dal Forrester. Stiamo parlando di Katie, che attualmente sta vivendo la sua storia d’amore con Wyatt.

Thorne prima bacia Brooke e poi conquista il cuore di Katie

Nelle attuali puntate in onda in America, Thorne è ufficialmente il fidanzato di Katie. Il Forrester riesce ad allontanare la piccola delle sorelle Logan da Wyatt, il quale invece si avvicina a Sally Spectra. Katie sembra invaghita del fratello di Ridge, tanto che inizia a prendere seriamente in considerazione i suoi consigli sul futuro di Will. Infatti, nelle prossime puntate vedremo accendersi una vera e propria guerra tra Thorne e Bill. Il Forrester convince Katie che lo Spencer non è un bravo papà per il suo bambino e che preferisce dare più attenzioni a Liam e Wyatt. La Logan completamente convinta che il suo ex marito non debba più avere la custodia di Will, inizia a mettere in crisi Bill.

Il ritorno di Thorne Forrester: Bill Spencer disperato

Thorne arriva a Los Angeles con l’obbiettivo di restarci. Non ha intenzione di farsi sottomettere da nessuno e ora si ritrova a combattere contro Bill Spencer. Il fratello di Ridge sta avendo la meglio sulla questione di Will, in quanto convince Katie che loro tre insieme sono già una famiglia, senza Bill. Ovviamente quest’ultimo fa di tutto pur di non perdere il suo bambino.