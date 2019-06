Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 10 al 14 giugno 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno 2019

Nel corso delle puntate di Beautiful, in onda la prossima settimana, al centro della scena troveremo ancora Hope e Liam. I due, dopo essere tornati ufficialmente insieme, hanno voluto consolidare il loro amore sotto gli occhi di Dio. Pertanto, i telespettatori continueranno ad assistere alle nozze dei due innamorati, a cui prende parte anche Steffy. Quest’ultima sorprende tutti con il suo intervento durante il matrimonio, facendo notare di essere fortemente felice per i due neo sposi. Ma non solo, a sorprendere sono soprattutto Brooke e Taylor. Tra le due grandi rivali avviene uno scontro davvero inaspettato. Nel frattempo, le anticipazioni rivelano che, questa settimana, Bill deve affrontare i Forrester, in particolar modo Thorne. Il suo rapporto con il piccolo Will sembra essere oggetto di discussione per Katie, che vuole dare una famiglia serena al suo unico figlio.

Lunedì 10 giugno

Durante il matrimonio di Liam e Hope, tutti gli invitati si congratulano con la coppia. Impossibile non notare la felicità dei presenti all’evento. Steffy appare sincera quando fa i suoi auguri ai due neo coniugi.

Martedì 11 giugno

Proprio nel pieno dei festeggiamenti del matrimonio, Taylor si prepara a fare un discorso di fronte a tutti gli invitati. A impedirglielo è, però, Brooke. Tra le due nasce un fortissimo scontro nella cucina che finisce con una rissa a torte in faccia.

Mercoledì 12 giugno

La lite tra Brooke e Taylor viene interrotta dalle loro figlie, che entrano in cucina e si ritrovano di fronte a una scena inaspettata. Entrambe si scusano poi con tutti i presenti per quanto accaduto. I festeggiamenti proseguono e si concludono con Liam e Hope davanti al caminetto.

Giovedì 13 giugno

I Forrester, Ridge e Thorne, si mostrano preoccupati per il piccolo Will. Sembra proprio che Bill non riesca a essere un padre presente per il suo bambino, a causa degli impegni lavorativi.

Venerdì 14 giugno

A casa di Katie, si accende lo scontro tra Bill e Thorne. Lo Spencer appare particolarmente infastidito dal nuovo compagno della sua ex moglie. Il padre di Liam è convinto che il Forrester stia influenzando la Logan.