Puntate Beautiful, lotta tra Brooke e Taylor: torta in faccia

Beautiful anticipazioni: scontro tra Brooke e Taylor durante le nozze di Liam e Hope

Nel corso delle prossime puntate italiane di Beautiful, viene celebrato il matrimonio di Liam e Hope. Durante l’evento avviene una vera e propria lotta tra Brooke e Taylor. Le due grandi rivali di Los Angeles si scontrano, ancora una volta, per le loro figlie. Hope e Liam si sono sposati e tutti sono nel soggiorno di casa Forrester a brindare. Steffy ammette di essere felice e orgogliosa dello Spencer, padre della sua bambina Kelly. Ed ecco che a prendere la parola ora è Taylor, la quale viene subito bloccata da Brooke, che la conduce nella cucina della casa. Qui Pam e Charlie stanno facendo le ultime modifiche alla torta nuziale. La Logan chiede a entrambi di lasciare momentaneamente il lavoro, per permetterle di parlare da sola con Taylor. Proprio in questo momento, tra le due grandi rivali avviene uno scontro. Inizialmente la lotta è verbale: la madre di Steffy accusa la Logan di aver rovinato la vita di tutti i ragazzi per ottenere i suoi obbiettivi. Taylor è, infatti, convinta che Liam sia ancora innamorato di sua figlia.

Brooke e Taylor si scontrano: la madre di Steffy è furiosa

Taylor è sicura che questo matrimonio sia un errore, causato proprio da Brooke. La donna accusa pesantemente la sua rivale, rivelando di essere amareggiata per quanto accaduto. L’ex moglie di Ridge è ormai convinta della sua idea: Liam è stato costretto a sposare Hope per colpa di Brooke. Quest’ultima, però, si difende facendole notare che il matrimonio è avvenuto attraverso la consapevolezza della stessa Steffy. Infatti, ricordiamo che la figlia di Ridge decide di mettere da parte ogni divergenza e consiglia a Liam di sposare Hope. In questo modo, la giovane Forrester intende permettere ai loro figli di vivere una vita serena.

Brooke e Taylor si scontrano: torta in faccia durante il matrimonio di Liam e Hope

Lo scontro verbale si conclude quando Taylor lancia un pezzo di torta sul viso di Brooke. La Logan ricambia immediatamente il gesto e dal soggiorno Hope e Steffy capiscono che sta accadendo qualcosa. Così le due ragazze raggiungono la cucina e si ritrovano di fronte a una scena inaspettata. Entrambe chiedono alle rispettive madri di porre fine a questa imbarazzante lotta, mentre tutti gli altri invitati arrivano sul posto.