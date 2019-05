Puntate Beautiful, Steffy lascia libero Liam: il gesto verso Hope

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Steffy sceglie, ancora una volta, sé stessa

Le anticipazioni di Beautiful sulle prossime puntate in onda su Canale 5 annunciano un inaspettato gesto di Steffy. La figlia di Ridge decide, questa volta, di continuare la sua vita da sola, per dimostrare alla piccola Kelly di essere una donna forte e coraggiosa. La giovane Forrester sente di non avere più bisogno di un uomo al suo fianco e, proprio per tale motivo, mette la parola fine anche alla sua tormentata storia con Liam. I due si incontrano alla Forrester Creations, dove Steffy lo informa di non aver sposato Bill alla fine. Ricordiamo che la figlia di Ridge decide di sposare il capo della Spencer Publications per ottenere le azioni che quest’ultimo possiede alla Forrester Creations. Dopo aver sconvolto tutti con questa decisione, ecco che Steffy fa nuovamente un passo indietro, rivelando a Bill di non volerlo sposare, ma di voler continuare la sua vita da sola. Nonostante ciò, lo Spencer fa comunque un gesto d’amore nei suoi confronti, donandole comunque le sue azioni.

Steffy e il gesto verso Hope: la figlia di Ridge consegna l’anello di Liam alla sua rivale

Nonostante sia stata nuovamente rifiutata, Bill dona le sue azioni della Forrester a Steffy. Quest’ultima informa Liam di quanto accaduto e il giovane fa subito notare la sua felicità. Ed ecco che la giovane Forrester rivela al suo ex marito di voler comunque restare sola e di volergli pertanto dare la possibilità di stare liberamente con Hope. La figlia di Taylor è convinta che i loro litigi abbiano causato fin troppo dolore e alla conversazione si unisce anche la Logan. Hope è d’accordo con la rivale, sicura che in questo modo non potranno mai essere un esempio per i loro figli. Proprio in questo momento, Steffy si toglie l’anello e lo offre alla Logan. Lo Spencer cerca di fermarla, ma ormai Steffy è sicura della sua decisione e spinge la figlia di Brooke a sposare il futuro padre di suo figlio.

Liam e Hope tornano ufficialmente insieme con il consenso di Steffy

Steffy è sicura che Liam debba stare con Hope e, proprio per questo motivo, decide di farsi da parte. Ovviamente lo Spencer non apprezza il fatto che prima la Forrester non gli abbia chiesto il suo pensiero al riguardo, ma nonostante ciò confessa a Hope di voler ricominciare una nuova vita con lei. Ebbene, dopo così tanto tempo, Liam e Hope tornano a formare ufficialmente una coppia e Steffy sembra aver dato il suo consenso.