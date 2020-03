Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 9 al 15 marzo 2020

Anticipazioni puntate italiane di Beautiful: cosa succede da lunedì 9 marzo 2020 a domenica 15 marzo 2020

Un’altra settimana ricca di avvenimenti a Beautiful. Nelle puntate italiane – quelle in onda da lunedì 9 marzo a domenica 15 marzo – continua il dramma di Hope, che non riesce a superare la morte della piccola Beth. Intanto la Logan conosce Flo, l’amica di Reese che ha aiutato il dottore a vendere la piccola a Steffy Forrester. Flo è molto provata dalla storia di Hope, con la quale il legame si rafforza alla cena a casa di Wyatt, ex fiamma della Fulton. La giovane è dunque pronta a dire tutta la verità a Hope e trova un accordo con Zoe ma il ritorno di Reese rovina ogni piano.

Reese convince Flo e Zoe a non dire nulla a Hope Logan

Rientrato tempestivamente a Los Angeles, Reese convince Zoe e Flo che sarebbe inutile dire la verità ora a Hope e Liam. Tutti e tre potrebbero finire in prigione. “Hope potrà avere altri figli e Beth crescerà bene nella famiglia di Steffy”, è il monito del dottor Buckhingham. Monito che Flo e Zoe decidono di ascoltare ma a una condizione: la Fulton non vuole fare rientro a Las Vegas. E per un personaggio che resta c’è qualcuno che va via: Steffy vola a Parigi per risolvere un problema alla Forrester International. L’amministratore delegato porta con sé Kelly e Phoebe, con grande rammarico di Hope che aveva instaurato un forte legame con la nuova arrivata.

Caroline è morta, tornano Thomas e il figlio Douglas

A Beautiful torna pure un personaggio assai discusso: Thomas Forrester. Dopo la morte di Caroline lo stilista rientra a casa col piccolo Douglas, che vede subito in Hope una sostituta della madre.