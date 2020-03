Anticipazioni Beautiful Beth: Flo e Zoe vogliono dire la verità ad Hope

Beautiful anticipazioni: Flo e Zoe vogliono dire ad Hope che Beth è viva ed è Phoebe

Colpo di scena a Beautiful. Dopo aver aiutato il dottor Reese a vendere la piccola Beth, Flo è rimasta in città. La ragazza non è rientrata a Las Vegas ma ha trovato lavoro al Bikini Bar di Los Angeles. E proprio nel locale ha incontrato Hope Logan, con la quale è entrata subito in sintonia. Puntata dopo puntata le due diventano amiche, complice pure il vecchio legame tra Flo e Wyatt. E sì, perché in California Flo rivede pure Spencer, con il quale ha avuto una relazione ai tempi del liceo, quando Wyatt e la madre Quinn abitavano in Nevada. L’intesa con Hope e il rapporto ritrovato con Wyatt spingono Flo a cambiare idea su quello che ha fatto: la ragazza è pronta a dire tutta la verità su Beth/Phoebe.

Flo e Hope diventano subito amiche: Zoe preoccupata a Beautiful

La nuova amicizia tra Flo e Hope a Beautiful manda in crisi Zoe, che è determinata a non mandare suo padre in prigione. Le due hanno un confronto: Flo vuole svelare tutto perché provata dal dolore che sta dilaniando Hope. Zoe è preoccupata delle conseguenze ma Flo è sicura che rivelando ora la situazione nessuno andrà in carcere. Flo è infatti sicura del rapporto che ha instaurato con Hope e Wyatt e certa che capiranno il suo punto di vista. Dopo una lunga discussione Zoe appoggia Flo e le due si preparano a raccontare tutto alla Logan. Ma proprio mentre Zoe e Flo stanno per andare a casa di Hope riappare Reese, tornato all’improvviso in città dopo la fuga in Inghilterra.

Beautiful: Reese riesce a fermare la figlia Zoe e Florence

Reese ribadisce che dopo quello che è successo tutti e tre andranno in prigione. All’inizio Flo è ferma sulla sua posizione e ammette che averlo aiutato è stato l’errore più grosso della sua vita. Ma Reese prova in tutti i modi a far cambiare idea all’amica: la invita a tornare a Los Angeles mentre suggerisce a Zoe di aiutare Hope ad avere un altro figlio con Liam. La modella è d’accordo e alla fine anche Flo sceglie di restare in silenzio. Ma ad una condizione: resterà a Los Angeles. Dunque Hope e Liam restano all’oscuro – ancora per un lungo periodo – della sorte toccata alla figlia Beth.