Beautiful: anticipazioni puntate italiane dall’8 al 14 aprile 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 8 aprile a domenica 14 aprile 2019

Il triangolo amoroso tra Steffy, Liam e Hope continua a tenere banco nelle puntate italiane di Beautiful. L’ultimo ricatto di Bill (se Steffy sposerà di nuovo Liam, Taylor andrà di nuovo in carcere) mette a repentaglio il rapporto tra Liam e Steffy, neo genitori della piccola Kelly. Ma a complicare la situazione ci pensa pure l’inattesa gravidanza di Hope: la figlia di Brooke scopre di aspettare un figlio da Liam, con il quale ha vissuto una notte di passione qualche settimana prima. Scopri giorno per giorno su Gossipetv cosa accadrà a Beautiful!

Lunedì 8 aprile

Liam cerca di spiegare a Hope le ragioni per cui Steffy ha rimandato le nozze ma entrambi non sono convinti. Nel frattempo Bill ha un nuovo incontro con Steffy: Spencer chiede alla nuora di lasciare Liam.

Martedì 9 aprile

Eric offre un lavoro a Sally Spectra, rimasta al verde dopo la rottura con Thomas Forrester a New York. La notizia stupisce tutti: alla Forrester non hanno una buona considerazione di Sally ma Eric è più che mai convinto della sua decisione.

Mercoledì 10 aprile

Hope non è molto contenta dell’arrivo di Sally: chiarisce a tutti che il ruolo della Spectra sarà marginale mentre Thorne resterà stilista della Hope for the future. Wyatt confida al fratello Liam di avere una relazione con Sally.

Giovedì 11 aprile

Arriva il primo giorno di lavoro alla Forrester Creations per Sally Spectra. Tutti, tranne Eric, sono contrari a questa assunzione e in particolare Hope e Ridge non fanno che farlo notare alla ragazza.

Venerdì 12 aprile

Katie e Thorne si baciano alla Forrester. Subito dopo la Logan si reca da Wyatt: la donna è preoccupata della nuova relazione tra il ragazzo e Sally Spectra.

Sabato 13 aprile

Wyatt e Hope hanno un confronto: gli ex coniugi parlano prima di quello che è successo con Liam e poi dell’arrivo di Sally alla Forrester Creations. In un secondo momento Hope va a comprare un test di gravidanza.

Domenica 14 aprile

Charlie sorprende di nuovo Emma con il cellulare e l’accusa di fotografare i nuovi modelli pronti per la sfilata. Xander difende Emma e poi, una volta rimasti soli, la bacia.