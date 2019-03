Puntate Beautiful: Hope scopre di essere incinta, la reazione di Steffy

Beautiful anticipazioni: Hope decide di fare un test di gravidanza

Le anticipazioni di Beautiful annunciano una svolta molto interessante per Hope. La giovane Logan scopre di aspettare un figlio da Liam. Una notizia che la rende felice, in quanto è da davvero tanto tempo che sogna di diventare madre. In passato ha avuto delle complicazioni, ma questa volta ha intenzione di procedere nel miglior modo possibile. Non solo, Hope è anche entusiasta di poter dare un altro figlio a Liam, con cui potrebbe riuscire a formare la famiglia tanto desiderata. Infatti, la figlia di Brooke sogna di poter vivere il resto della sua vita a fianco allo Spencer. La nascita della piccola Kelly, figlia di Steffy e Liam, ha portato quest’ultimo a cambiare strada. Sembrava essere ormai pronto a diventare il marito di Hope, ma scoprire che dietro il distacco con Steffy ci fosse il subdolo piano di Bill l’ha portato a fare un passo indietro. Ora che anche la Logan è incinta cosa accadrà? La figlia di Brooke decide di fare un test di gravidanza, in quanto non si sente bene.

Hope scopre di essere incinta: Brooke sicura che la figlia tornerà tra le braccia di Liam

Hope rivela a Brooke di voler effettuare un test di gravidanza. La Logan attende insieme alla figlia il risultato, che è positivo! Grande è la gioia della moglie di Ridge, convinta che Hope possa finalmente formare una famiglia con Liam. Ma la giovane appare inizialmente preoccupata, poiché ammette di non voler creare alcun problema allo Spencer. In particolare, Hope non vuole assolutamente dividere Liam, Steffy e Kelly attraverso la sua gravidanza. Brooke, però, la invita a dare subito l’annuncio allo Spencer e a riprovare subito a formare una famiglia. Secondo la Logan, Hope non dovrebbe preoccuparsi. Intanto, le due decidono di chiedere il consulto del dottor Philips, il quale conferma la gravidanza. Entrambe saltano di gioia di fronte alla notizia.

Hope annuncia a Liam la lieta notizia: Steffy non reagisce bene

Ora Hope deve rivelare a Liam la lieta notizia. La giovane Logan riesce finalmente a confessare allo Spencer quanto sta accadendo. La reazione del figlio di Bill è molto positiva, visto che salta di gioia. Le carte in tavola cambiano nuovamente per Liam, che alla fine prende una decisione inaspettata. Intanto, anche Steffy viene messa al corrente della situazione. La giovane Forrester è felice per Hope, ma teme di aver perso nuovamente Liam. Dopo aver appreso la notizia, in lacrime Steffy assicura alla piccola Kelly che questa gravidanza non le separerà da Liam. La Forrester non reagisce bene, tanto che non riesce a credere al fatto che Hope sia incinta.