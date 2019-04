Beautiful anticipazioni: Wyatt e Sally restano insieme

Beautiful anticipazioni puntate americane: Wyatt e Sally stanno ancora insieme

Nonostante le perplessità di Quinn Fuller, continua a gonfie vele la relazione tra Wyatt e Sally a Beautiful. Sia nelle puntate italiane sia nelle puntate americane i due sono legati e molto innamorati. Una storia nata per caso, dopo la fine di altre due relazioni importanti, ma che sta procedendo a meraviglia e sta facendo del bene sia a Wyatt sia a Sally. Dopo aver detto addio a Thomas – tornato tra le braccia di Caroline Spencer – Sally si butta a capofitto nel rapporto con Wyatt, che cresce giorno dopo giorno. Non solo: grazie al ragazzo la nipote dell’omonima Sally Spectra riesce pure a riprendere in mano la sua carriera da stilista.

Sally Spectra va a lavorare alla Forrester Creations

Dopo aver visto Sally da Wyatt e aver ascoltato la sua storia, Eric Forrester chiede a Hope di assumere la Spectra come stilista della Hope for the future. Un supporto a Thorne, che non convince fino in fondo Hope con i suoi nuovi modelli. A detta di Eric Sally è una ragazza talentuosa che non ha avuto l’occasione che merita a causa dei piani diabolici di Bill Spencer. All’inizio l’idea non piace a Ridge ma successivamente l’ottimo lavoro di Sally convince tutti e la carriera della Spectra riprende il volo.

Wyatt e Katie: ultimo confronto su Sally Spectra

Di pari passo procede nel migliore dei modi la liason con Wyatt, che ha anche un ultimo confronto con l’ex amante Katie. Quest’ultima mette in guardia il ragazzo ma Wyatt è più che mai convinto di quello che sta facendo con Sally. Questo spinge Katie ad accettare il corteggiamento di Thorne, con il quale intraprende una nuova relazione amorosa, per la gioia di Brooke e Ridge a Beautiful.