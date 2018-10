Beautiful: anticipazioni puntate italiane dall’8 al 13 ottobre 2018

Anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 8 ottobre a sabato 13 ottobre 2018

Nuova svolta nelle trame di Beautiful. Dopo Thorne Forrester, rientra nelle puntate italiane Hope Logan, la figlia di Brooke e Deacon. Anche questo personaggio è stato recastato dalla produzione: dopo l’addio di Kim Matula, impegnata in altri progetti, è stata scelta l’attrice Annika Noelle. Inutile dire che il ritorno di Hope porta scompiglio a Los Angeles, soprattutto nelle vite di Steffy e Liam. Che, com’è noto, si sono ufficialmente lasciati dopo che il ragazzo ha scoperto del tradimento della moglie col padre Bill. Ma Steffy è incinta e questo porta la Forrester a non rinunciare facilmente a Liam. Pure se il rientro di Hope cambia parecchie carte in tavola… Ma leggiamo giorno per giorno cosa accadrà a Beautiful!

Lunedì 8 ottobre

Dopo aver fatto visita a Steffy, Bill si reca da Liam implorandolo di perdonare la moglie e darle una seconda chance. Poco prima Liam ha raccontato tutto quello che è successo al fratello Wyatt. Hope, ignorando i problemi tra Steffy e Liam, ribadisce alla madre Brooke che è pronta a rispettare il matrimonio dell’ex fidanzato.

Martedì 9 ottobre

Katie cerca di aiutare Steffy Forrester in questo momento difficile. La figlia di Ridge non riesce a perdonarsi per quanto successo con Bill e Liam e continua a piangere disperata. Liam respinge la richiesta di Bill: non vuole perdonare né il padre né la moglie. Intanto Sally lo raggiunge in albergo: la stilista è preoccupata per l’amico.

Mercoledì 10 ottobre

Sally capisce che è successo qualcosa di grave a Liam e chiede a Spencer di confidarsi con lei. Ma Liam è irremovibile: non vuole dire a nessuno quello che è accaduto con Steffy. Wyatt e Katie discutono con Bill riguardo il suo comportamento.

Giovedì 11 ottobre

Liam va a trovare Steffy. Il giovane non vuole tornare insieme alla moglie ma vuole discutere del divorzio e di come crescere il figlio che aspettano in qualità di genitori separati. Steffy tenta invano di riconquistare il marito. Sally Spectra è invece sempre più preoccupata per Liam.

Venerdì 12 ottobre

Sally Spectra incontra casualmente Hope Logan alla Forrester Creations. Sapendo che la ragazza tiene molto a Liam le racconta quello che è accaduto negli ultimi giorni. Nel frattempo Liam e Steffy continuano a parlare del loro futuro da separati.

Sabato 13 ottobre

Durante il confronto con Liam Spencer, Steffy Forrester supplica il marito di perdonarla per la notte di passione con Bill. Liam, seppur confuso, non intende cedere alle richieste della moglie. Hope è in pensiero per Liam ma è indecisa sul da farsi: intromettersi oppure no nel matrimonio di Liam e Steffy?