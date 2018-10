Anticipazioni Beautiful: Bill fa una richiesta a Liam, si intromette Sally Spectra

Beautiful anticipazioni: Bill non si arrende con Liam, l’intervento di Sally Spectra

Non accenna a placarsi la rabbia di Liam Spencer nelle puntate italiane di Beautiful. Il giovane ha scoperto della notte di passione tra Steffy e Bill e non intende perdonare né la moglie né il padre. Quest’ultimo non si arrende e dopo la rissa con il figlio alla Spencer Pubblications, chiede a Liam di ripensarci e dare una seconda chance alla Forrester. Soprattutto perché Steffy aspetta un figlio da Liam. Ma Liam non ha dubbi: non vuole avere più niente a che fare con la ragazza. Prepara le carte del divorzio e lascia la casa sulla scogliera per andare a vivere in albergo. Qui viene raggiunto da Sally Spectra, che capisce subito che qualcosa non quadra. La stilista dai capelli rossi prova ancora un sentimento per Liam e fa di tutto per aiutarlo. Ma Liam non vuole rivelare a nessuno la verità, eccetto al fratello Wyatt.

Liam rivela a Wyatt quello che è successo tra Steffy e Bill

Dopo aver litigato con il padre, Liam trova rifugio dal fratello Wyatt, con il quale il legame si è rafforzato nell’ultimo periodo. Liam racconta a Wyatt tutto quello che è accaduto: il figlio di Quinn ne resta sconvolto. Wyatt assicura poi a Liam aiuto e sostegno, andando così contro il padre Bill. Katie, intanto, dà supporto a Steffy, che si confida con la donna dopo che è stata mollata da Liam. Pure la Logan è scioccata da quanto è successo ma cerca di aiutare Steffy, che è traumatizzata dalla faccenda.

Beautiful: Sally Spectra contatta Hope Logan

Nel frattempo Sally – che è all’oscuro di tutto ma vuole fare qualcosa per Liam – incontra Hope Logan, tornata da poco in città, e le spiffera tutto. La Spectra fa notare alla figlia di Brooke che ci sono dei problemi nel matrimonio tra Steffy e Liam e invita la ragazza a parlare con Spencer junior. All’inizio Hope – interpretata dalla nuova attrice Annika Noelle – è titubante ma poi cambia idea e decide di incontrare il suo ex fidanzato.