Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 22 al 27 ottobre 2018

Anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 22 ottobre a sabato 27 ottobre 2018

Nuovi risvolti interessanti a Beautiful la prossima settimana. Nelle puntate italiane della soap opera Steffy confessa al padre di essere incinta e di essere andata a letto con Bill Spencer. Una notizia devastante per Ridge Forrester, che vuole addirittura denunciare il rivale di sempre per abusi sulla figlia. Nel frattempo Liam rivede Hope, che resta all’oscuro di quanto sta accadendo con Steffy. Tanto che la figlia di Brooke decide di dare una mano a Liam e Steffy per salvare il loro rapporto. Ma vediamo giorno dopo giorno cosa accadrà a Beautiful!

Lunedì 22 ottobre

Steffy confessa al padre di aver tradito Liam con Bill. Ridge è disperato, vorrebbe denunciare l’uomo per abusi e non vuole ascoltare la figlia che gli ribadisce che era consenziente. Successivamente Ridge va alla Spencer Pubblications per affrontare Bill. Nel frattempo, Hope è con Liam: ha raggiunto il ragazzo in albergo.

Martedì 23 ottobre

Ridge e Bill hanno un duro confronto: lo stilista prende a pugni l’editore. Intanto pure Brooke scopre la verità tra Steffy e Bill e ne resta sconvolta. Wyatt e Katie tornano a parlare della situazione che si è creata in famiglia ed entrambi sono ottimisti a riguardo.

Mercoledì 24 ottobre

Dopo aver chiacchierato a lungo con Liam, Hope va a trovare Steffy. La Logan non sa ancora il vero motivo per il quale Steffy e Liam si sono lasciati e cerca di aiutare la sorellastra. Hope confida a Steffy il nome dell’albergo dove soggiorna Liam e la Forrester corre subito dal marito.

Giovedì 25 ottobre

Wyatt si incontra con Liam: il ragazzo cerca di convincere il fratello a perdonare Steffy e a non rovinare la vita del bambino in arrivo. Steffy, dopo aver appreso il nome del’albergo dove alloggia Liam, si precipita dal ragazzo per supplicarlo di nuovo.

Venerdì 26 ottobre

Hope, preoccupata per Liam e Steffy, va da Ridge per chiedergli di intervenire. L’uomo consiglia alla giovane di non intromettersi nella faccenda. Brooke affronta Bill: Spencer assicura che farà il possibile per salvare il matrimonio di Steffy e Liam. Questi ultimi hanno un nuovo confronto: Liam non cede alle richieste della moglie.

Sabato 27 ottobre

Dopo aver parlato con Ridge, che non le ha rivelato i motivi della rottura tra Steffy e Liam, Hope chiede spiegazioni a Brooke, che conosce la verità. Hope viene così a sapere della notte di passione tra Bill e Steffy e ne resta scioccata.