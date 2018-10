Beautiful anticipazioni: Ridge vuole denunciare Bill Spencer

Anticipazioni Beautiful, Ridge furioso con Bill: un acceso confronto tra i due rivali

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Ridge viene a sapere di quanto accaduto tra Steffy e Bill. Il Forrester non prende affatto bene la notizia, tanto che decide di affrontare subito il rivale. Pertanto, si dirige subito alla Spencer Publications. Qui i due hanno un confronto molto duro. Non mancano parole abbastanza forti da parte di Ridge nei confronti di Bill. In particolare, il Forrester è convinto che lo Spencer abbia sfruttato lo stato d’animo di Steffy per avere una notte di passione con lei. Nel frattempo, anche Brooke viene a sapere quanto accaduto proprio dalla figlia di Ridge. La Logan resta senza parole e non riesce a comprendere come sia potuto accadere. Anche lei decide di affrontare Bill. Alla Spencer Publications, il padre di Wyatt rivela a Brooke di aver trascorso quella notte di passione con Steffy poiché prova dei veri sentimenti nei suoi confronti. Si tratta, però, di una confessione che non convince la Logan.

Ridge vuole denunciare Bill, convinto che abbia abusato di Steffy

Bill confessa a Brooke di provare dei sentimenti veri nei confronti di Steffy. L’uomo ci tiene a precisare che non avrebbe mai voluto dividere la Forrester e Liam. In particolare, tutti sono convinti che lo Spencer vorrebbe vendicarsi del figlio, dopo quanto accaduto con la Spectra. Ma Bill spiega che non si tratta di vendetta. Intanto, Ridge appare sempre più furioso con il rivale. Infatti, prende una decisione molto forte. Il Forrester decide di denunciare lo Spencer, convinto che sia stato fatto un abuso nei confronti della figlia. In realtà, la stessa Steffy ha sempre affermato di non essere stata presa con la forza da Bill. Infatti, sappiamo bene che la giovane Forrester era consenziente quella famosa notte.

Hope vuole saperne di più, Ridge chiede a Liam di tornare con Steffy

A Los Angeles sono tutti sconvolti per quanto accaduto. Hope decide di stare vicino a Liam, ma ancora non sa cos’è realmente accaduto. La giovane chiede così a Ridge di dirle la verità sulla separazione dello Spencer e Steffy. Ma il Forrester chiede a Hope di farsi da parte. A questo punto, Ridge si reca da Liam e gli consiglia di riprovarci con sua figlia.