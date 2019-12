Beautiful: anticipazioni puntate italiane dal 16 al 21 dicembre 2019

Anticipazioni Beautiful puntate italiane da lunedì 16 dicembre a sabato 21 dicembre 2019

Ultima settimana del 2019 in compagnia di Beautiful. Mediaset ha infatti scelto di sospendere la programmazione della soap opera in vista delle festività natalizie. Dunque le avventure di Brooke e company andranno in onda fino a sabato 21 dicembre per poi riprendere martedì 7 gennaio. Un duro colpo per i fan, che non vedono l’ora di scoprire l’evoluzione della figlia di Hope e Liam, rapita da Reese e venduta a Steffy e Taylor. Il segreto va avanti per mesi e considerato il divario tra le puntate italiane e le puntate americane della serie farà soffrire parecchio i fan dei Lope, come vengono chiamati affettuosamente i sostenitori di Hope e Liam. Scopri su Gossipetv tutte le anticipazioni di Beautiful!

Lunedì 16 dicembre

Zoe è a disagio perché ha capito che in molti ritengono che suo padre Reese sia responsabile di quanto accaduto ad Hope. Taylor va a trovare Reese: il medico è depresso e in preda ai sensi di colpa per la morte di Beth.

Martedì 17 dicembre

Ridge, Brooke, Bill cercano di trovare un modo per andare avanti dopo la tragedia della morte di Beth. Hope è ancora sotto shock e le parole del marito Liam Spencer non sono di alcun aiuto.

Mercoledì 18 dicembre

Il dottor Reese racconta a Taylor del parto di Hope: l’uomo è dispiaciuto ma assicura di non aver fatto alcun errore medico. In un secondo momento Reese mostra alla donna una neonata.

Giovedì 19 dicembre

Taylor chiede a Reese chi sia la bambina che lui tiene in braccio. Appare Florence, che spiega a Taylor che la piccola è sua figlia e che desidera darla in adozione.

Venerdì 20 dicembre

Liam, disperato per la morte di Beth, va da Steffy per cercare un po’ di consolazione trascorrendo più tempo possibile con la piccola Kelly. Nel frattempo Reese chiede a Taylor di adottare la figlia di Florence.

Sabato 21 dicembre

Taylor riflette sulla proposta del dottor Reese e ne parla con Steffy. Liam e Hope faticano a superare il dolore che, invece, di unirli, sta creando una pericolosa crepa nel loro rapporto.