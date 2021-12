Beautiful anticipazioni puntate italian dal 26 dicembre all’1 gennaio 2022

La soap opera di Beautiful continuerà a tenere compagnia ai telespettatori da domenica 26 dicembre a sabato 1 gennaio 2022. Ma quali sono le anticipazioni settimanali? Come sempre, i protagonisti di Los Angeles riusciranno a stupire il pubblico di Canale 5. Innanzitutto, Liam continua a chiedere spiegazioni a Thomas sul manichino che somiglia a Hope.

Lo Spencer vuole vederci chiaro, in quanto non riesce a trovare una spiegazione logica al fatto che lo stilista debba tenere a casa sua un simile oggetto. Pertanto, tra i due è inevitabile una discussione, con il figlio di Ridge che si difende con le solite bugie. Non solo, il Forrester aggredisce verbalmente Liam.

Dopo questo scontro animato, lo Spencer va via e Thomas ha l’ennesima allucinazione. Questa volta il manichino gli consiglia di uccidere Liam. Sebbene sia in preda alla follia, lo stilista riesce a resistere. Nel frattempo, lo Spencer corre alla Forrester Creations per raccontare a Hope e Steffy cosa è appena accaduto.

Il ragazzo riferisce alle due che il manichino con le sembianze della Logan si trova a casa di Thomas. Entrambe, però, non credono che il fatto sia così grave e minimizzano la cosa. Hope e Steffy sono certe che lo stilista sia una persona diversa. Non solo, la giovane Logan se la prende con suo marito, il quale è sempre più preoccupato.

Hope decide così di recarsi da Thomas per esprimergli tutta la sua solidarietà. Ma quando vede il manichino, che le somiglia tantissimo, resta senza parole. Le anticipazioni settimanali di Beautiful segnalano che il Forrester si giustifica dichiarando di averlo portato a casa perché lo ispira a disegnare gli abiti.

È consapevole del fatto che possa sembrare tutto così strano, soprattutto per Liam, ma non vuole in alcun modo restituirlo. Di fronte a queste spiegazioni, Hope sprona Thomas a proseguire con il suo lavoro.

Non riuscendo più a trovare una soluzione, Liam corre da Finn per chiedergli aiuto. In particolare, sprona il medico a far ragionare Steffy su ciò che sta accadendo a Thomas, ma non ottiene il risultato sperato.

Finn è indeciso sul da farsi e inizia a pensare che lo Spencer stia generando il caos con la sua ossessione per Thomas. Tutti loro non sanno che dietro lo strano comportamento di quest’ultimo c’è un gravissimo problema.

Intanto, nelle prossime puntate italiane, la nuova arrivata Paris confessa a Zoe di essere attratta da Zende. Invece, Carter organizza una cena con tutti loro. Intorno a questo evento, si crea un alone di mistero.