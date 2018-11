Beautiful: anticipazioni puntate dal 26 novembre al 1 dicembre 2018

Anticipazioni Beautiful puntate italiane in onda da lunedì 26 novembre a sabato 1 dicembre 2018

Non è ancora finita la storia d’amore tra Katie e Wyatt a Beautiful. Dopo la crisi scaturita dal bacio tra la Logan e Thorne, il figlio di Bill Spencer fa un passo indietro e chiede alla donna di sposarlo! Ebbene sì: Wyatt ha capito di amare Katie ed è pronto a fare sul serio. Ma l’annuncio del matrimonio manda su tutte le furie Bill Spencer e Quinn Fuller, del tutto contrari a questa unione. Intanto Liam non riesce a perdonare la moglie Steffy, nonostante la bambina in arrivo, e si riavvicina ad Hope. I due cominciano a lavorare insieme alla nuova linea della Hope for the future. Ma scopri insieme a Gossipetv cosa accadrà giorno dopo giorno a Beautiful!

Lunedì 26 novembre

Sally Spectra si reca alla Spencer Pubblications per chiedere a Bill di far fede alle sue promesse, ovvero quelle di aiutare a riavviare la Spectra Fashion. Ma l’uomo le dice che quella promessa era legata a Liam e, ora che i rapporti tra padre e figlio sono interrotti, non ha intenzione di mantenerla. Intanto Steffy ha un nuovo confronto con Ridge: l’uomo non attribuisce colpe alla figlia per quanto accaduto con Liam. Per lo stilista è solo ed esclusivamente colpa di Bill.

Martedì 27 novembre

Dopo il primo incontro andato male Sally torna alla Spencer Pubblications. La giovane è furiosa con Bill Spencer e gli punta una pistola. Nel frattempo Wyatt chiede a Katie di sposarlo: il ragazzo non vuole più stare lontano dalla Logan. La donna è stupita ma accetta con gioia, indossando subito lo splendido anello di fidanzato.

Mercoledì 28 novembre

Sally ha sparato a Bill ma il proiettile colpisce il modellino del grattacielo che si trova sulla scrivania. L’editore decide di non denunciare la Spectra ma intima alla stilista di non avvicinarsi mai più a lui. Successivamente in ufficio arrivano Katie e Wyatt: i due vogliono annunciare a Bill il loro imminente matrimonio.

Giovedì 29 novembre

Bill Spencer reagisce male alla notizia del fidanzamento di Katie e Wyatt. L’uomo minaccia pesantemente i due. Ridge mette in guardia Steffy da Hope: secondo l’uomo la figlia di Brooke è ancora innamorata di Liam e potrebbe rappresentare un ostacolo.

Venerdì 30 novembre

Bill minaccia Wyatt di diseredarlo e assicura a Katie che se sposerà il figlio perderà la custodia del piccolo Will. Liam Spencer, che non ha ancora perdonato Steffy, si incontra di nuovo con Hope Logan. Liam vuole aiutare Hope con il rilancio della sua linea di moda.

Sabato 1 dicembre

Katie è fuori di sé per le minacce di Bill e Wyatt cerca inutilmente di calmarla. Arrivano Quinn e Eric e Katie parla delle minacce di Bill e della sua intenzione di diseredare Wyatt. Quinn non prende bene la scelta della coppia di voler diventare marito e moglie.