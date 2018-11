Anticipazioni Beautiful, Ridge contro Hope: la richiesta a Steffy

Beautiful anticipazioni puntate italiane: Ridge contro Hope per la figlia Steffy

Ridge Forrester sta facendo di tutto a Beautiful per riavvicinare la figlia Steffy al marito Liam Spencer. Lo stilista ha supplicato più e più volte il genero, invitandolo al perdono in vista della bambina in arrivo. Il figlio di Bill non sembra del tutto convinto e lascia la questione in sospeso. Nel frattempo si riavvicina a Hope Logan, tornata a Los Angeles dopo diversi anni trascorsi a Milano. Steffy – inizialmente preoccupata per il ritorno di Hope – si rende poi conto che la sorellastra vuole aiutarla e quindi la ringrazia per aver convinto Liam ad assistere alla sua prima importante ecografia. Ma Ridge, seppur sposato con Brooke Logan, non è dello stesso avviso.

Ridge Forrester mette in guardia Steffy da Hope

Ridge Forrester pensa che Hope sia ancora innamorata di Liam. E a detta dell’uomo la ragazza potrebbe approfittarne per riavvicinarsi al giovane in questo momento di crisi con Steffy (clicca qui per scoprire di più della gravidanza dell’attrice Jacqueline Macinnes Wood). Per questo Ridge invita la figlia a non abbassare la guardia nei confronti di Hope, nonostante le recenti buone azioni. Intanto Forrester rilancia la linea Hope for the future e promuove Thorne stilista.

Hope e Liam a lavoro insieme per la Forrester Creations

Il riavvicinamento tra Liam e Hope sembra però inevitabile. Liam si è licenziato dalla Spencer Pubblications e decide di aiutare Hope con il rilancio della sua linea. La Logan decide di devolvere parte dei proventi in beneficenza.