Beautiful, Jacqueline Macinnes Wood incinta: “Mi sono sposata in Italia”

Beautiful Steffy incinta: matrimonio in Italia per l’attrice Jacqueline Macinnes Wood

Per gli appassionati di Beautiful non è una novità: Jacqueline Macinnes Wood, l’attrice di Steffy, è incinta e si è sposata la scorsa estate. Forse non tutti sanno, però, che il matrimonio – celebrato in gran segreto qualche mese fa – è avvenuto in Italia! Ebbene sì, durante la vacanza in Sardegna la Wood ne ha approfittato per convolare a nozze col fidanzato Elan Ruspoli, di origini italiane come si può intuire dal nome. La coppia, insieme da quasi due anni, sognava di sposarsi nel nostro paese e appena si è presentata l’occasione non se l’è lasciata scappare! “A luglio siamo andati in Sardegna perché un cliente di Elan stava girando là un film con George Clooney e lui doveva assisterlo. Conclusi gli impegni di lavoro di Elan, ci siamo fermati per alcuni giorni di vacanza. Con noi c’erano anche alcuni amici e familiari. Ne abbiamo approfittato per sposarci qui”, ha dichiarato Jacqueline a Di Più Tv.

Il matrimonio segreto di Jacqueline Macinnes Wood

La cerimonia si è svolta su uno yacht al largo di Porto Cervo ed è stata officiata da Francesco, un amico degli sposi. Jacqueline Macinnes Wood non ha indossato il classico abito da sposa: visto che tutto è stato improvvisato ha optato per un semplice abito estivo. “Ho un solo rimpianto sul matrimonio. Non ho delle belle foto di quel ricordo, non avevamo un fotografo professionista con noi. Le uniche foto che abbiamo sono state scattate con cellulari e la maggior parte sono mosse”, ha confidato la 31enne. E al matrimonio la Wood e il marito non sono arrivati da soli: all’epoca la giovane era già in dolce attesa. Una gravidanza fortemente voluta dai due, che non vedono l’ora di abbracciare il loro bambino, che nascerà il prossimo febbraio.

Beautiful: cambio vita per l’attrice Jacqueline Macinness Wood

Dopo averlo detto a Elan Ruspoli e alla madre, Jacqueline Macinnes Wood ha avvisato della gravidanza la collega Kelly Kruger. Quest’ultima è la moglie di Darin Brooks, il Wyatt di Beautiful. La stessa Kelly è apparsa sporadicamente nella soap opera interpretando la parte della segretaria Eva. “È una delle mie più care amiche, mi è stata vicina fin dal primo momento”, ha assicurato Steffy. Che una volta rimasta incinta ha cambiato stile di vita: ha iniziato a prendere vitamine e a mangiare più verdure. Anche se le voglie non mancano: Jacqueline Macinnes Wood ha confidato di desiderare tutti i giorni la pizza da quando è in dolce attesa.

Vita privata di Jacqueline Macinnes Wood: chi è il marito Elan Ruspoli

Elan Ruspoli, il marito di Jacqueline Macinnes Wood, è italo-americano. È discendente di una rinomata e aristocratica famiglia romana, tradizionalmente fedele al Papa. I parenti più stretti di Elan hanno lasciato da tempo il nostro paese per trasferirsi negli Stati Uniti, a Los Angeles. Qui Elan è cresciuto e ha trovato lavoro nel mondo del cinema. È un manager della Creative Artists Agency, una nota società che rappresenta parecchi divi di Hollywood.