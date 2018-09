Beautiful anticipazioni puntate americane: Sally lavora per Steffy

Anticipazioni Beautiful puntate americane: il nuovo rapporto tra Sally Spectra e Steffy

A Beautiful, si sa, le situazioni cambiano velocemente. E così se nelle puntate italiane Steffy odia Sally Spectra per il bacio che si è scambiata con il marito Liam Spencer, ben diversa è la situazione nelle puntate americane. La stilista ha cominciato a lavorare alla Forrester Creations dopo il crollo della Spectra Fashion e Steffy ha scelto di coinvolgerla nella sua linea di moda. La figlia di Ridge e Taylor, dopo il divorzio da Liam, ha deciso di buttarsi a capofitto nel lavoro e ha chiesto al padre, amministratore delegato dell’azienda, di rilanciare la sua linea di intimo. Ridge ha subito accettato la proposta della figlia, mettendo da parte le aspirazioni di Hope, tornata a Los Angeles per lavorare di nuovo alla Hope for the future.

Steffy rilancia la sua linea di intimo alla Forrester Creations

Ridge ha scelto di portare avanti, per questione di budget, la linea di Steffy anziché quella di Hope. La giovane Forrester ha coinvolto subito nel progetto Sally Spectra, che è diventata così la stilista di punta della collezione. I dissapori tra le due ragazze sono dunque solo un ricordo lontano. Del resto non si contendono più Liam Spencer, che è sposato con Hope Logan. Dopo aver scoperto del tradimento di Steffy e Bill, Liam è tornato tra le braccia del suo vecchio amore.

Steffy ha divorziato da Liam che ha sposato Hope Logan

Nelle ultime puntate americane di Beautiful, Liam ha sposato Hope che aspetta un bambino. Ma Spencer ha mantenuto un rapporto cordiale pure con l’ex moglie Steffy, madre della sua primogenita Kelly. Nessuna pace, invece, tra Bill e Liam. Dopo il tradimento Bill ha cercato di riconquistare Steffy – le ha addirittura chiesto di sposarlo – e questo ha mandato su tutte le furie Liam.