Beautiful anticipazioni puntate americane: Bill aiuta Hope e Liam

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Liam chiede aiuto a Bill

Riavvicinamento in corso a Beautiful tra Bill e Liam Spencer. I due si sono allontanati dopo che l’editore ha fatto l’amore con Steffy ma nelle ultime puntate americane padre e figlio hanno ripreso a parlarsi. Liam ha preso le difese del padre nella battaglia di Bill sulla custodia di Will. E Bill, appena ne ha l’occasione, ricambia il favore. Spencer mette il suo jet privato a disposizione di Liam. Quest’ultimo deve raggiungere l’isola di Catalina, dove Hope ha avuto le prime contrazioni. Tutti i voli di linea sono sospesi a causa del maltempo ma Liam, preoccupato per Hope che rischia di partorire da sola, chiede subito aiuto al padre Bill.

Hope in travaglio da sola: Liam chiede aiuto a Bill

Bill Spencer non si tira indietro: conscio della gravità della situazione, offre a Liam il suo aereo privato. Non solo: l’uomo collabora pure con Ridge Forrester, nonostante la storica rivalità. I due si coalizzano per tranquillizzare Brooke, piuttosto preoccupata per quello che sta accadendo alla figlia. Hope ha lasciato Los Angeles per una piccola vacanza con Liam ma è partita da sola perché il ragazzo ha avuto un contrattempo con Kelly, la figlia avuta da Steffy.

Il futuro di Hope e Liam è a rischio a Beautiful

Mentre è al telefono con Liam, Hope ha una forte contrazione e si rompono le acque. La figlia di Brooke va in travaglio, più che mai angosciata. Quello che accadrà successivamente cambierà per sempre le sorti di Hope, Liam e Steffy a Beautiful.