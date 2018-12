Beautiful anticipazioni puntate americane: Hope da sola e in travaglio

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Hope sta per partorire

Ancora una disavventura per Hope Logan a Beautiful. La figlia di Brooke e Deacon sta per partorire ed è completamente sola. La giovane si trova sull’isola di Catalina, dove ha prenotato un romantico viaggio con Liam in vista di Capodanno. Peccato però che sia partita senza il marito, trattenuto da un problema di salute di Kelly. Quest’ultima è la figlia che Liam ha avuto dall’ex Steffy. La neonata è stata colpita da una febbre anomala e entrambi i genitori sono corsi in ospedale per accertarsi delle sue condizioni di salute. Questo ha portato Liam a non prendere lo stesso volo di Hope, che è dunque partita prima per Catalina.

Anticipazioni Beautiful: Liam non riesce a partire per Catalina

Dopo la visita di controllo di Kelly – affetta solo da un banale virus – Liam si prepara per raggiungere Hope a Catalina. Ma all’aeroporto il ragazzo non riesce a partire: tutti i voli sono stati cancellati a causa del maltempo. Liam chiede a Bill Spencer un jet privato mentre Hope – sola in albergo – comincia a sentirsi male. Mentre è al telefono proprio col marito, Hope ha una forte contrazione e si rompono le acque. La figlia di Brooke va in travaglio, più che mai preoccupata per quello che può accadere.

Liam avvisa Brooke e Ridge sulla situazione di Hope Logan

Liam avvisa subito Brooke e Ridge del travaglio di Hope e cerca un modo per raggiungere in fretta la moglie. Quello che accadrà successivamente cambierà per sempre le sorti di Hope, Liam e Steffy a Beautiful.