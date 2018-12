Anticipazioni americane Beautiful: Hope e Liam divisi da Kelly

Anticipazioni Beautiful puntate americane: Hope sta per partorire

Nuovi problemi per Hope Logan e Liam Spencer a Beautiful. Nelle puntate americane i due sono sposati e in attesa di una bambina, che chiameranno Beth, in onore della madre di Brooke. I Lope devono però fare i conti con la famiglia allargata: Liam è già padre della piccola Kelly, avuta dall’ex moglie Steffy Forrester. E quest’ultima, nonostante i tentativi di pace, continua a battibeccare con Hope. Ma questa volta è inconsapevolmente la bambina a creare dei contrasti tra Hope e Liam. La prima organizza un viaggio a sorpresa per il marito prima del parto ma è costretta a partire da sola perché Kelly ha la febbre.

Beautiful anticipazioni: Hope Logan da sola a Catalina

Poche settimane prima del parto Hope decide di organizzare un romantico viaggio a Catalina, isola dell’arcipelago delle Channel Island in California. Liam è meravigliato del regalo ma allo stesso tempo entusiasta: dopo il ritorno di Taylor – che ha creato più di qualche problema – il ragazzo vuole passare del tempo con la moglie. Peccato, però, che poco prima del viaggio Kelly si sente male. La neonata è colpita da una febbre piuttosto alta, che costringe Steffy e Liam a recarsi dal medico. Proprio quando Hope è in procinto di prendere un volo per Catalina.

Steffy e Liam preoccupati per la figlia Kelly

Appena viene a conoscenza di quanto accaduto a Kelly, Hope invita Liam a preoccuparsi della figlia e a raggiungerla a Catalina con un volo successivo. Spencer apprezza il gesto di Hope ma la situazione precipita. Proprio sull’isola Hope va in travaglio ed è costretta a partorire. Quello che accadrà successivamente cambierà per sempre le sorti di Hope, Liam e Steffy a Beautiful.