Beautiful anticipazioni puntate italiane: cosa succede a maggio 2020

Mentre in America il set di Beautiful è chiuso da mesi e CBS è costretta a mandare in onda le repliche della soap opera, la situazione italiana è decisamente migliore. Complice il divario di circa un anno, nel nostro paese non ci sono problemi con le puntate inedite. Attenzione però: da maggio Mediaset non trasmetterà più The Bold and The Beautiful la domenica pomeriggio. Un modo per preservare gli ascolti tv della serie – che nel giorno festivo subisce un leggero calo rispetto al resto della settimana – ma pure per ricordare Raimondo Vianello nel decennale delle scomparsa. Dal 3 maggio ogni domenica vanno infatti in onda le repliche di Casa Vianello. Ma cosa succede nel mese di maggio a Beautiful? Scoprilo su Gossipetv!

1. Flo va a lavorare alla Forrester Creations

Hope vuole rafforzare sempre più il legame con Flo, che è sua cugina. La Logan invita la ragazza a lasciare il lavoro di cameriera al Bikini Bar e le propone un impiego migliore alla Forrester Creations. Flo, seppur incredula, non si lascia scappare questa interessante opportunità, spinta dalla madre appena rientrata da Las Vegas. Intanto fa un patto con Shauna e Zoe: le tre hanno deciso di mantenere il segreto sulla piccola Beth/Phoebe.

2. Wyatt e Flo si baciano

Dopo i sospetti di Quinn, Wyatt comincia a nutrire dei dubbi sul suo rapporto con Sally. Spencer vede addirittura la stilista confabulare con il suo ex, Thomas Forrester. Wyatt e Sally vengono colti da una profonda crisi che porta la Spectra a lasciare l’appartamento che divideva con Spencer mentre il ragazzo bacia Flo. Quest’ultima, ormai stabile a Los Angeles dove c’è la sua nuova famiglia, è determinata più che mai a riconquistare il suo ex compagno di liceo.

3. Thomas bacia Hope

Mentre Liam è a Parigi, dove ha raggiunto Steffy e le figlie, Thomas inizia a corteggiare Hope Logan. Forrester si serve di mezzi subdoli per plagiare la figlia di Brooke e prova a darle un bacio. Hope si ritrae immediatamente, certa dei suoi sentimenti per il marito. Ma poi capisce che il suo posto è accanto a Thomas e Douglas, mentre quello di Liam è con Steffy, Kelly e Phoebe.

4. Hope lascia Liam

Archiviati i dubbi iniziali, Hope Logan sceglie di divorziare da Liam Spencer. Dopo la perdita di Beth, Hope è sempre più convinta che il posto di Liam è con Steffy e le sue bambine. Hope fa così preparare i documenti per il divorzio lasciando basito Liam, che è costretto ad accettare senza poter far nulla. Thomas, intanto, continua con il suo piano di conquista: vuole sposare Hope a tutti i costi.

5. Shauna prova a sedurre Bill

Dopo aver rifiutato la proposta di matrimonio di Bill, Katie chiede a Shauna di provare a sedurre per finta l’uomo. La Logan vuole appurare se Spencer è davvero cambiato oppure no. Shauna sta al gioco e Bill supera la prova: tanto basta per avere un’altra chance dall’ex moglie, che è stata spronata dalla sorella Brooke.