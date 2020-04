Beautiful anticipazioni: Shauna resta zitta e prova a sedurre Bill

Beautiful anticipazioni: Shauna non dice nulla sulla figlia di Hope e Liam ma resta a Los Angeles

Shauna Fulton ha provato a rivelare a tutti il segreto della figlia di Hope e Liam ma poi ha cambiato velocemente idea a Beautiful. Il confronto con l’amica Quinn non va come sperato e la donna consiglia a Flo di restare in silenzio. Anche Shauna si convince che Hope potrà avere altri bambini e la piccola Beth/Phoebe sta crescendo in modo sereno grazie a Steffy. Flo concorda con la madre e con Zoe stringono il patto di non svelare mai questo scottante segreto. Subito dopo Shauna decide di restare a Los Angeles: dopo aver scoperto che Flo è una Logan vuole approfondire il legame con quella famiglia. E prova a sedurre Bill Spencer, ex marito di Katie Logan…

Shauna prova a sedurre Bill Spencer: Katie Logan vede tutto

Dopo il riavvicinamento avvenuto grazie al piccolo Will, Bill chiede a Katie di sposarlo. La Logan è però titubante visti i trascorsi decisamente movimenti e la tendenza di Bill all’infedeltà. Katie pensa così di testare la fedeltà dell’ex marito chiedendo a Shauna, che in passato ha vissuto una notte di passione con Bill, di sedurre l’editore. La madre di Flo accetta subito: invita Bill a casa sua per un drink e si fa trovare con una mise sensuale. Mentre sono seduti a sorseggiare un aperitivo, la donna rovescia un po’ di vino addosso a Bill per avere la scusa di avvicinarsi. A quel punto Spencer è costretto a togliersi la maglietta: Shauna posa le mani sul petto dell’uomo e lo bacia.

Katie e Shauna complici nelle puntate di Beautiful

Prontamente Bill fa un passo indietro perché ancora innamorato di Katie. Quest’ultima osserva tutta la scena e capisce di potersi fidare di Spencer. I due tornano ufficialmente insieme, per la gioia del figlio Will. Shauna, invece, si fa consolare da un altro uomo già impegnato: Ridge Forrester. Nelle attuali puntate americane di Beautiful è infatti protagonista uno scoppiettante triangolo amoroso, che vede coinvolti Shauna, Ridge e Brooke.